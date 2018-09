Deň otvorených dverí v Národnej rade SR v rámci osláv Dňa Ústavy Slovenskej republiky v sobotu 1. septembra 2018 v Bratislave. Na snímke chodba pred rokovacou sálou. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 1. septembra (TASR) - Parlament treba približovať ľuďom, zhoduje sa koalícia aj opozícia. Poslanci sú radi, že Národná rada SR otvára každoročne brány verejnosti a môžu sa s ľuďmi rozprávať aj o ich problémoch. Niektorí by prijali, keby bol parlament takto otvorený aj častejšie ako raz za rok.uviedol pre TASR predseda parlamentu Andrej Danko (SNS), ktorý sa podľa vlastných slov snaží NR SR priblížiť ľuďom aj z hľadiska symbolov a akcií na Bratislavskom hrade.zdôraznil šéf parlamentu.Nezaradená poslankyňa Viera Dubačová považuje to, že je parlament otvorený verejnosti, za veľmi dôležité.myslí si. Otvorený parlament oceňuje aj Martin Poliačik (nezaradený), ktorý by DOD radšej robil 17. novembra, ale je rád, že vôbec je.podotkol.Podobný názor má aj líder OĽaNO Igor Matovič.uviedol.Aj podľa poslanca Smeru-SD Erika Tomáša sú priame stretnutia s občanmi veľmi dobré na to, aby si poslanci vypočuli spätnú väzbu a návrhy, ktoré by sme mohli pretaviť do zákonov.povedal pre TASR Tomáš.Martin Klus zo SaS sa teší z ľudí, ktorí prišli do parlamentu a zdôrazňuje potrebu hlásiť sa k Ústave SR.uviedol s tým, že by stačilo, keby z neho bol pamätný deň.Hnutie Sme rodina považuje výročie prijatia Ústavy SR za významný deň v dejinách Slovenska a Slovákov.dodáva Sme rodina.