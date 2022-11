Parlament už ôsmykrát odvoláva Mikulca. Fico by ministra vnútra volal very, very open (naživo)

aktualizované 15. novembra 12:39



Naživo: Rokovanie parlamentu

Mladí muži nemajú pasy

vyhlásil Fico.

Na Slovensko podľa neho chodia hlavne mladí muži, ktorí nemajú pasy, len mobil.

„Namiesto toho, aby nelegálni migranti boli zadržaní, lebo sú nelegálni a nežiadajú o azyl, dáva sa im povolenie na tzv. tolerovaný pobyt do odstránenia prekážok, pre ktoré nemôžu byť doma. To akože žartujeme?" povedal Fico.

Vyhlásenie premiéra Hegera



Návrh na odvolanie ministra Mikulca

Smer-SD zdôvodňuje návrh na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca tým, že zlyhal pri riadení procesov súvisiacich s migračnou krízou.



„Ministerstvo vnútra úplne odignorovalo povinnosť strážiť vnútornú slovensko-maďarskú hranicu, v dôsledku čoho sa skupiny nelegálnych migrantov bez akýchkoľvek problémov presúvajú na slovensko-českú hranicu, kde sú zadržiavaní českými orgánmi a na základe tzv. readmisnej dohody vracaní späť na územie Slovenska,“ uvádza sa v návrhu, pod ktorým sú podpísaní nielen poslanci Štefan Kuffa a Filip Kuffa (



Zlyhanie rezortu vnútra je podľa opozičných poslancov natoľko závažné, že susedné krajiny Česká republika a Rakúsko zaviedli prvýkrát od vstupu do schengenského priestoru hraničné kontroly práve z dôvodu nelegálnej migrácie.



15.11.2022 (Webnoviny.sk) -V parlamente prebieha mimoriadna schôdza, na ktorej sa opozícia pokúša odvolať ministra vnútra Romana Mikulca . Schôdzu iniciovala strana Smer-SD s podporou ďalších opozičných poslancov.- postupne vystupujú Marián Saloň Ešte pred nimi za predkladateľov prehovoril predseda strany Smer-SD Robert Fico , stanovisko vlády predniesol minister financií Igor Matovič (OĽaNO) a o slovo požiadal aj Mikulec.Fico v pléne na úvod mimoriadnej schôdze vyhlásil, že Mikulec spôsobil svojou neschopnosťou pri riešení migračnej krízy nielen medzinárodnú blamáž, ale aj bezpečnostné riziko pre Slovensko.Minister vnútra podľa neho nechal na Slovensko prísť ľudí, o ktorých nevieme, kto sú a čo je ich cieľom. Podľa slov Fica jeden z migrantov povedal, že naša hranica je „very, very open" (veľmi, veľmi otvorená, pozn. SITA) a všetci prevádzači o tom vedia. „Možno by bolo dobre, keby sme odteraz volali ministra vnútra very, very open,“Pripomenul, že bolo náročné splniť všetky podmienky a dostať sa do schengenského priestoru. Slovensku sa to podarilo v januári 2008, keď sa zrušili hraničné kontroly. Teraz ich opäť niektoré susedné štáty jednostranne obnovili, podľa Fica je to vizitkou Mikulca a policajného prezidenta Štefana Hamrana „Mňa prekvapilo a šokovalo vyhlásenie predsedu vlády Eduarda Hegera , že súčasná vláda zvláda migračnú krízu lepšie, ako sme ju my zvládali v roku 2015, keď sa denne presúvalo cez Európu viac ako 10 000 nelegálnych migrantov. Je to úsmevné, pretože Robert Kaliňák s jeho policajtmi nikoho cez maďarsko-slovenskú hranicu nepustil," tvrdil Fico.Podľa jeho slov dnes nie sme vystavení takému náporu, aký tu bol počas vrcholu migračnej krízy v roku 2015, ale zato medzinárodnej habne. Ako ďalej dodal, Česká republika koná v súlade s medzinárodnými zmluvami, keď vracia nelegálnych migrantov naspäť na Slovensko. „Ak nepristúpime k dôslednej ochrane slovensko-maďarských hraníc, počet nelegálnych migrantov bude prudko stúpať a potom naozaj môžeme mať vážny problém," uzavrel šéf Smeru-SD.