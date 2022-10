Parlament v utorok odmietol návrh na zmenu paragrafu 363, odborné organizácie vyzývajú Žilinku na diskusiu

Po zmene volajú viacerí

Zmenu môže priniesť len Žilinka

6.10.2022 (Webnoviny.sk) - Parlament v utorok odmietol návrh na zmenu paragrafu 363 Trestného poriadku. Je to už tretia stopka pre úpravy tohto paragrafu za uplynulé dva týždne, keď najskôr neprešiel návrh poslancov OĽaNO , potom sa do druhého čítania nedostal ani návrh od SaS . V tlačovej správe to konštatovali predstaviteľky Via Iuris “To, že paragraf 363 TP je potrebné zmeniť, netvrdíme len my, ale aj odborníci z prokuratúry, akademici či vyšetrovatelia. Zástancovia aj odporcovia tohto paragrafu sa na potrebe zmeniť 363-ku zhodli počas odbornej diskusie, ktorú sme zorganizovali”, upozorňuje Katarína Batková , výkonná riaditeľka Via Iuris. Zuzana Petková z Nadácie Zastavme korupciu a Katarína Batková považujú za hanebné, že za zmeny paragrafu 363 opakovane nehlasovali poslankyne a poslanci Sme rodina a ani poslanec OĽaNO Igor Hus . Tvrdia, že neposunutím zákona do druhého čítania znemožnili akúkoľvek diskusiu o možných zmenách v pléne parlamentu.„Vyzývame preto (generálneho prokurátora) Maroša Žilinku na odbornú diskusiu o možnostiach upraviť prax generálneho prokurátora pri aplikácii paragrafu 363 aj bez zmeny Trestného poriadku. Dnes je totiž používanie paragrafu 363 do veľkej miery ovplyvnené interným príkazom generálneho prokurátora o postupe prokurátora v trestnom konaní o mimoriadnych opravných prostriedkoch a zmeniť ho môže iba Maroš Žilinka," uvádzajú Petková a Batková."Domnievame sa , že zástupcovia prokuratúry, akademická obec a ďalší odborníci by spoločne mohli nájsť konsenzus a obnoviť dôveru verejnosti v spravodlivé využívanie paragrafu 363," uzavrela Petková.