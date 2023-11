Parlament zatiaľ Šutaja Eštoka odvolávať nemôže, ústavný právnik vysvetlil dôvody

Vláde musí byť vyslovená dôvera

Odvolávanie Šutaja Eštoka

7.11.2023 (SITA.sk) - Národná rada (NR) SR nemôže vysloviť nedôveru vláde, ktorej predtým nevyslovila dôveru. Rovnako nemôže vysloviť nedôveru ani členovi takejto vlády. Pre agentúru SITA to skonštatoval ústavný právnik z Univerzity Komenského Vincent Bujňák . A to aj napriek tomu, že Ústava SR umožňuje vysloviť nedôveru i jednotlivým členom vládneho kabinetu.Vysvetlil tiež, že, a najmä s výkladom Ústavného súdu SR z roku 1995, ktorý významným spôsobom objasnil vzťahy medzi vládou a parlamentom.Z výkladu vyplýva, že„Vláda, ktorá bola vymenovaná a ktorá je do 30 dní po svojom vymenovaní povinná predstúpiť pred Národnú radu SR, predložiť jej svoj program a požiadať ju o vyslovenie dôvery, pôsobí na odlišnom ústavnom základe," vysvetľujeDodáva, že poslanci môžu ministra takejto vlády interpelovať, prípadne môžu na základe poverenia NR SR či parlamentného výboru vykonať na ministerstve poslanecký prieskum.„V rámci poslaneckého prieskumu môžu zisťovať, ako sa dodržiavajú a vykonávajú zákony, prípadne či je hospodárenie s verejnými prostriedkami s nimi v súlade. Subjekty, v ktorých poslanecký prieskum prebieha, sú poslancom povinné poskytnúť informácie, vysvetlenia a podklady súvisiace s výkonom poslaneckého prieskumu a na žiadosť ich prijať," doplnil Bujňák.Hnutie Progresívne Slovensko má v úmysle iniciovať v Národnej rade SR odvolávanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka Hlas-SD ).Predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini na to vo videu na sociálnej sieti reagoval otázkou, či je vôbec možné, aby bola zvolaná schôdza na vyslovenie nedôvery ministrovi v momente, keď danému ministrovi, a aj celej vláde, zatiaľ dôvera vyslovená nebola.Zároveň uviedol, že za Šutajom Eštokom i jeho krokmi plne stojí a minister má podporu vedenia politického subjektu.