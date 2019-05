Parlamentná komisia odobrila návrh zákona o obnove Notre-Dame

Notre Dame v Paríži, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 3. mája (TASR) - Vládny návrh zákona, ktorý sa týka renovácie požiarom poškodenej gotickej katedrály Notre-Dame, schválila vo štvrtok príslušná komisia francúzskeho Národného zhromaždenia. O návrhu sa v pléne bude rokovať 10. mája.Ako v piatok spresnil denník Le Figaro, návrhom zákona sa zavádza systém úľav na daniach pre darcov. Má tiež vzniknúť inštitúcia zodpovedná za spravovanie prostriedkov získaných zo zbierky na rekonštrukciu katedrály. Návrh zákona stanovuje aj režim, keď bude možné odchýliť sa od pravidiel urbanistického plánovania a ochrany životného prostredia.O tomto zákone sa vo Francúzsku začalo debatovať v čase, keď ešte nie sú známe odhady celkovej sumy na obnovu katedrály, a počas polemiky o rozsahu a forme renovácie v odborných kruhoch.Le Figaro napísal, že doteraz bolo v podobe darov na rekonštrukciu katedrály prisľúbených viac ako 800 miliónov eur. Spravodajkyňa k zákonu Anne Brugnerová z vládnej strany Republika v pohybe (LREM) v tejto súvislosti vyzvala na opatrnosť tých, ktorí hovoria oVysvetlila, že v situácii, keď sa renovačné práce ešte ani nezačali, by podobné konštatovania mohli odradiť či demotivovať tých, ktorí ešte len zvažujú príspevok do zbierky.Nadácia Fondation du patrimoine, ktorá je vo Francúzsku jednou z troch nadácií zhromažďujúcich finančné dary, v piatok uviedla, že od fyzických osôb vyzbierala 22 miliónov eur - priemerne 100 eur na darcu - a od ďalších darcov má prísľub na poskytnutie príspevkov v celkovej výške 160 miliónov eur.V snahe zastaviť polemiku o využití finančných darov francúzsky minister kultúry Franck Riester, ktorý vo štvrtok nebol pri prerokúvaní vládneho zákona v parlamentnom výbore, pre denník Le Parisien ubezpečil, že "všetky peniaze z darov" určite pôjdu pre Notre-Dame.Riester ocenil ambicióznosť zámeru obnovy katedrály, s ktorým prišiel prezident Emmanuel Macron, ale v rozhovore pre Le Parisien nástojil, že prioritou musí byť. Obhajoval aj zmiernenie niektorých urbanistických pravidiel, pričom však uviedol, že nesmú byť svojvoľné a nesmú spochybniť základné princípy ochrany kultúrneho dedičstva.Časť opozície, vrátane poslankyne Constance le Gripovej zo strany Republikáni (LR), a do návrhu zákona snažila - avšak bezúspešne - presadiť slovo "identická" v súvislosti s obnovou. S týmto návrhom prišla s cieľom zabrániťSpravodajkyňa k zákonu Anne Brugnerová ubezpečila, že, pričom podporila návrhy, aby pri inštitúcii, ktorá bude spravovať finančné dary, vznikol aj poradný vedecký orgán.Požiar, ktorý katedrálu zachvátil 15. apríla, vyvolal vo Francúzsku i vo svete vlnu účasti a bezprecedentnú ochotu prispieť do zbierky na obnovu tohto klenotu gotického stavebného umenia. Oheň pri požiari zničil krov a strechu pokrývajúcu hlavnú i priečnu loď a presbytérium. Do hlavnej lode sa zrútila aj vysoká štíhla veža - tzv. sanktusník.Požiar z 15. apríla bol pre Chrám Matky Božej najväčšou katastrofou od jeho postavenia.