Parlamentné voľby by vyhral Hlas-SD, strana Za ľudí aj Kotlebovci by pohoreli

Za Hlasom by nasledovala SaS a Smer

Víťaz by získal 33 mandátov







Subjekt

%

Mandáty





Hlas-SD

19,5

38





Sloboda a Solidarita

14,7

29





Smer-SD

11,3

22





OĽaNO-NOVA-KÚ-Zmena zdola

9,8

19





Progresívne Slovensko

8,9

17





Sme rodina

6,6

13





Kresťanskodemokratické hnutie

6,3

12





Republika

4,5

-





Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko

3,9







Slovenská národná strana

3,5







Aliancia-Szövetség

3,3







Za ľudí

3,0







Dobrá voľba

1,5







SPOLU - občianska demokracia

1,2







Maďarské fórum

0,5







Socialisti.sk

0,5







KSS

0,3







Život-Národná strana

0,2







Strana zelených

0,2







Starostovia a nezávislí kandidáti

0,2







Slovenské hnutie obrody

0,1









SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.8.2021 (Webnoviny.sk) - Ak by sa parlamentné voľby konali v prvej polovici augusta, vyhrala by ich strana Hlas - SD so ziskom 19,5 % hlasov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v období od 10. do 15. augusta robila agentúra AKO, s. r. o., na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov.Podľa prieskumu by sa do parlamentu dostalo spolu sedem politických subjektov vrátane v mimoparlamentných - Progresívneho Slovenska Naopak, parlamentná strana Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko a odídenci z tohto subjektu združení v hnutí Republika, ako aj koaličná strana Za ľudí by zostali pre bránami zákonodarného zboru.Agentúra respondentom kládla telefonicky otázku: „Skúste si predstaviť, že by sa teraz najbližší víkend znovu konali parlamentné voľby do Národnej rady SR. Išli by ste voliť? A ktorú stranu alebo hnutie by ste volili? Prečítam vám strany v náhodnom poradí, alebo môžete menovať aj nejakú inú“.Podľa výsledkov prieskumu by na druhom mieste skočila strana Sloboda a Solidarita (SaS) so ziskom 14,7 % hlasov. Nasledovali by Smer - sociálna demokracia (11,3 %), Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti - NOVA - KÚ - Zmena zdola (OĽaNO) (9,8 %), Progresívne Slovensko (8,9%), Sme rodina (6,6 %) a KDH (6,3 %).Do parlamentu by sa nedostalo hnutie Republika (4,5 %), ĽSNS (3,9 %), Slovenská národná strana (3,5%), strana Aliancia–Szövetség (3,3 %) ani hnutie Za ľudí (3 %).Podľa výsledkov volieb by víťazný Hlas - SD získal v parlamente 33 mandátov. Druhá SaS by ich mala 29, Smer - SD 22, OĽaNO 19, Progresívne Slovensko 17, Sme rodina 13 a KDH 12.Voliť by podľa prieskumu nešlo 16,2 % respondentov a ďalších 14,5 % nevedelo povedať, koho by volilo. Na otázku anketárov nechcelo odpovedať 2,8 % opýtaných.