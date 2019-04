Parlamentné voľby v Austrálii sa uskutočnia 18. mája

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Canberra 11. apríla (TASR) - Voľby do austrálskeho parlamentu sa uskutočnia 18. mája. S odvolaním sa na oficiálne oznámenie vlády o tom informovala agentúra DPA.Austrálsky premiér Scott Morrison, ktorý vedie menšinovú koaličnú vládu, informoval o termíne celoštátnych volieb vo štvrtok po stretnutí s generálnym guvernérom Austrálie Petrom Cosgroveom.Témou rokovania premiéra so zástupcom oficiálnej hlavy štátu - britskej kráľovnej Alžbety II. - bolo odporúčanie na rozpustenie dolnej komory austrálskeho parlamentu a zverejnenie oficiálnych dokumentov o termíne volieb.Konzervatívna vláda týmto oznamom vstupuje do prechodného režimu.V Austrálii môže svoj hlas odovzdať 16 miliónov obyvateľov. Voľby v krajine sú povinné a za neúčasť na nich hrozia pokuty. Rozhoduje sa o 151 poslancoch Snemovne reprezentantov.