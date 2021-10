Parlamentné voľby v Japonsku začali, očakáva sa víťazstvo strany premiéra Kišidu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.10.2021 (Webnoviny.sk) - V Japonsku sa v nedeľu konajú parlamentné voľby. Tie budú pre novozvoleného premiéra Fumia Kišidu predstavovať prvú veľkú skúšku, v ktorej zistí, či má dostatočne silný mandát na to, aby sa dokázal vyrovnať s naštrbenou ekonomikou v dôsledku pandémie koronavírusu, rýchlo starnúcou a klesajúcou populáciou či bezpečnostnými hrozbami súvisiacimi s Čínou a KĽDR.Vo voľbách do 465-člennej dolnej komory parlamentu sa očakáva víťazstvo Kišidovej Liberálnodemokratickej strany. Tá by si podľa prognóz mala udržať parlamentnú väčšinu spoločne s koaličným partnerom, stranou Kómeitó.Niekdajší minister zahraničných vecí Kišida bol zvolený do funkcie premiéra 4. októbra. Nahradil Jošihideho Sugu, ktorý odstúpil po približne ročnom pôsobení v pozícii premiéra.Suga nahneval japonskú verejnosť pre spôsob riešenia pandémie koronavírusu. Mnohým sa nepáčilo predovšetkým to, že neochvejne trval na konaní nedávnych olympijských hier v Tokiu v čase, keď v „krajine vychádzajúceho slnka“ začali prudkým tempom stúpať počty nakazených.