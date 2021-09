Parlamentné voľby v Kanade vyhrali liberáli premiéra Trudeaua, nezískali však väčšinu kresiel

Trojica najúspešnejších

21.9.2021 (Webnoviny.sk) - V pondelňajších parlamentných voľbách v Kanade zvíťazila Liberálna strana premiéra Justina Trudeaua. Jej úsilie o získanie väčšiny kresiel však zlyhalo, keď dosiahla takmer identický výsledok ako pred dvomi rokmi.Liberáli získali v 338-člennom zákonodarnom zbore najviac mandátov zo všetkých - 156. V predvlaňajších voľbách si zabezpečili 157 kresiel. Na dosiahnutie väčšiny je ich potrebných aspoň 170.Druhou najpočetnejšou v parlamente bude Konzervatívna strana Kanady, ktorej volebný rezultát vyniesol 121 kresiel. Trojicu najúspešnejších dopĺňa separatistický Bloc Québécois, ktorý bude zastupovať 32 poslancov.Nová demokratická strana bude mať v novom parlamente 27 kresiel a Zelených budú reprezentovať dvaja predstavitelia.Samotný Trudeau správne „stavil“ na to, že Kanaďania počas pandémie koronavírusu nechceli konzervatívnu vládu.Kanada je v súčasnosti jednou z najviac zaočkovaných krajín na svete, pričom Trudeauova vláda vynaložila stovky miliárd dolárov na podporu ekonomiky v čase, keď bol potrebný lockdown.Trudeau v kampani tvrdil, že prístup konzervatívcov, ktorí boli skeptickí voči lockdownu i vakcinácii, by bol nebezpečný a argumentoval, že Kanaďania potrebujú vládu, ktorá sa bude riadiť vedou.Trudeau napríklad podporuje zavedenie povinného očkovania v leteckej alebo železničnej doprave, s čím konzervatívci nesúhlasia. Zároveň poukázal na to, že Alberta vedená provinčnou konzervatívnou vládou sa v tomto smere ocitla v kríze.