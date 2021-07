Parlamentné výbory budú môcť rokovať online, pripravujú technické vybavenia miestností

Systém bude manažovať predseda výboru

Najskôr treba upraviť podrobnosti

10.7.2021 (Webnoviny.sk) - V súvislosti s novelou rokovacieho poriadku Národnej rady SR (NR SR) sa postupne technicky zariaďujú všetky rokovacie miestnosti výborov a komisií parlamentu, ktorých zasadnutia sú verejné. Technické zariadenie spočíva v inštalácii jednej kamery na snímanie priameho prenosu z rokovania výborov.Ďalej z inštalácie viacerých mikrofónov tak, aby bolo dobre počuť všetkých, ktorí sa na rokovaní výboru zúčastňujú, a z hardvérového a softvérového riešenia. To umožní hybridné online rokovanie výborov a komisií parlamentu na diaľku. Pre agentúru SITA to uviedol predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR a jeden z predkladateľov novely rokovacieho poriadku Milan Vetrák (OĽaNO). Právnu úpravu schválil zákonodarný zbor v piatok 2. júla.Vetrák priblížil, že konferenčný online systém bude manažovať predseda príslušného výboru, ktorý na to bude vopred zaškolený, a to aj v súčinnosti s odbornými a technickými pracovníkmi Kancelárie NR SR.„Podrobnosti online rokovania by mali byť do 1. októbra tohto roka upravené podrobnými pravidlami rokovania výborov a komisií parlamentu. Uvedené technické zabezpečenie by malo parlament stáť približne 70-tisíc eur," doplnil.Vďaka novele rokovacieho poriadku sa bude môcť verejná schôdza výboru počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo aj v čase vojny, vojnového stavu alebo výnimočného stavu uskutočniť aj prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie (prenos obrazu a zvuku).Možné to bude na základe rozhodnutia predsedu výboru alebo ak o to požiada aspoň tretina členov výboru najneskôr 48 hodín pred začiatkom zvolanej schôdze výboru. Predseda oznámi svoje rozhodnutie najneskôr 24 hodín pred začiatkom zvolanej schôdze. Online verejná schôdza sa bude môcť uskutočniť až po tom, ako si výbor upraví v pravidlách rokovania podrobnosti rokovania online formou.