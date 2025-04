Parlamentní listy neuspeli, Konšpirátori.sk môžu pokračovať v kritike, rozhodol súd

Projekt Konšpirátori.sk obhájil právo na kritiku

Súd odmietol tvrdenia o nekalej súťaži





Projekt Konšpirátori.sk vznikol v roku 2016 a podporujú ho desiatky reklamných a mediálnych agentúr. Za deväť rokov fungovania ho navštívilo viac ako 600 000 unikátnych návštevníkov a na vyraďovanie dezinformačných webov zo svojich kampaní ho využíva viac ako 11 000 inzerentov na Slovensku a v Česku.



Databázu Konšpirátorov využíva aj česká reklamná platforma Sklik a skóre webov na zozname Konšpirátorov zohľadňuje aj vyhľadávač Seznam.cz. Zoznam webov na stránke Konšpirátori.sk má iba odporúčací charakter. Rozhodnutie neinzerovať na týchto weboch je na slobodnom a dobrovoľnom rozhodnutí každého inzerenta.





2.4.2025 (SITA.sk) - Mestský súd Bratislava III v celom rozsahu zamietol žalobu pôvodného prevádzkovateľa českého webu Parlamentní listy voči projektu Konšpirátori.sk vo veci ochrany dobrej povesti a nekalej súťaže.Súd zároveň zrušil neodkladné opatrenie Parlamentních listov vydané ešte v roku 2018 a uznal právo projektu Konšpirátori.sk na slobodu prejavu a vecnú kritiku. Súd tiež odmietol tvrdenie žalobcu, že činnosť projektu by mala byť nekalou súťažou.„Sme radi, že súd po siedmich rokoch konečne uznal, že naša kritika Parlamentních listov bola vecná, primeraná a vychádzala z relevantného skutkového základu. Je dôležité, že súd opätovne aj v tomto prípade potvrdil, že náš projekt nie je nekalosúťažným konaním a dal prednosť nášmu právu na slobodu prejavu pred právom žalobcu na možnosť nerušene šíriť zavádzajúci, propagandistický či nenávistne ladený obsah,” uviedol zakladateľ projektu Konšpirátori.sk Ján Urbančík Web parlamentnilisty.cz odborná komisia projektu Konšpirátori.sk momentálne nanovo prehodnocuje a rozhodne o jeho prípadnom vrátení na zoznam sporných webov. Aj keď neodkladné opatrenie bolo po celý čas nariadené len voči bývalému prevádzkovateľovi, spoločnosti NetSuccess, platilo až dodnes a Konšpirátori.sk ho v záujem korektnosti rešpektovali až do dnešného verdiktu.„Súd potvrdil aj to, že pôvodný prevádzkovateľ projektu Konšpirátori.sk nekonal voči webu parlamentnilisty.cz nekalosúťažne. Uznal, že medzi týmito subjektami neprebiehala žiadna hospodárska súťaž a projekt nebol motivovaný súťažným zámerom či snahou získať pre seba alebo tretiu osobu akýkoľvek prospech v hospodárskej súťaži,” povedal Tomáš Kamenec z advokátskej kancelárie, ktorá projekt Konšpirátori.sk právne zastupuje.Ako doplnil, žalobu voči občianskemu združeniu Konšpirátori.sk, ktoré projekt prevádzkuje od roku 2019, vzal žalobca späť už skôr a súd už voči nemu konanie zastavil. Obom žalovaným taktiež súd priznal náhradu trov konania v celom rozsahu. „Súd tiež poukázal na skutočnosť, že ani jeden zo žalovaných nemá z projektu žiadny zisk, že zoznam sporných webov má čisto odporúčací charakter a že žalovaní teda nikomu reklamu neobmedzujú, iba upozorňujú verejnosť na reputačné riziká spojené s prípadnou inzerciou na takýchto stránkach,” dodal Kamenec.