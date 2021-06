Parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť odporučil odvolať šéfa policajnej inšpekcie Szabóa

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.6.2021 (Webnoviny.sk) - Výbor Národnej rady SR (NR SR) pre obranu a bezpečnosť odporučil vláde odvolanie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR Adriána Szabóa . Vláda schválila návrh na jeho odvolanie v stredu 9. júna. Návrh na zasadnutie kabinetu predložil minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). Výbor odporúča odvolanie aspoň trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých členov.V pondelok 14. júna Najvyšší súd SR rozhodol o tom, že Adrián Szabó ide do väzby, keď vyhovel sťažnosti prokurátora voči rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu , ktorý obvineného 5. júna do väzby nevzal. Adrián Szabó, ktorý má v súčasnosti pozastavený výkon služby, je obvinený z trestných činov zneužitia právomoci verejného činiteľa a prijímania úplatku.Podľa orgánov činných v trestnom konaní Adrián Szabó v období rokov 2016 až 2020 neoprávnene poskytoval informácie k trestným kauzám bývalému šéfovi Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernardovi S.Informácie sa týkali prípadov ako lustrácie novinárov, komunikácie z aplikácie Threema alebo kauzy Technopol. Za to prijal údajne finančnú hotovosť vo výške aspoň 20 000 eur, niekoľko mobilných telefónov alebo televízor. Vo veci je okrem Adriána Sz. a Bernarda S., ktorý proti nemu vypovedá, obvinený aj bývalý policajt Marián K.