Parme hrozí vylúčenie zo Serie A pre korupciu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Parma 17. júla (TASR) - Talianskemu futbalovému klubu AC Parma hrozí, že si napriek postupu z druhej ligy nezahrá v nasledujúcej sezóne Serie A. Podľa prokuratúry je dôvodom pokus o manipuláciu výsledku jedným z hráčov klubu v sezóne 2017/2018.Parme by tak mohli odobrať dva body z celkovej tabuľky minulej sezóny Serie B a už by tak nefigurovala na postupovej pozícii. Existuje však aj možnosť, že klub nastúpi v sezóne 2018/2019 do Serie A so šesťbodovým mankom. Informovala o tom agentúra DPA.V prípade, že Talianska futbalová federácia (FIGC) vylúči Parmu z najvyššej súťaže, tak by na jej miesto malo nárok US Palermo.