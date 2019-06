Parný rušeň Albatros sa v sobotu v Bratislave opäť vydá na MDD jazdu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Radovan Stoklasa Foto: TASR Radovan Stoklasa

Bratislava 5. júna (TASR) – Milovníci parných lokomotív a cestovania si opäť prídu na svoje. Parný rušeň s označením 498.104 Albatros sa aj tento rok vydá na mimoriadnu jazdu pri príležitosti nedávneho Medzinárodného dňa detí (MDD). Tá je naplánovaná na sobotu (8. 6.) so štartom z bratislavskej hlavnej stanice.uviedol pre TASR František Šiller z klubu Albatros s tým, že v súprave vlaku bude zaradený aj tanečný vozeň a historický reštauračný vozeň.Vlak bude následne pokračovať do areálu SIM, čo sú bývalé vojenské sklady. Nachádzajú sa tam Hasičské múzeum s množstvom techniky, nová korčuliarska dráha, miesta na opekanie a piknik, minizoo, železničné múzeum a železniční modelári.Tento rok sú naplánované ešte ďalšie tri mimoriadne jazdy. Prvou bude trojdňový výlet do Hronca na Čierny Balog. Nasledovať bude Narodeninová jazda k výročiu 65. narodením spomínaného parného rušňa a poslednou jazdou bude tradičná mimoriadna Mikulášska jazda s Albatrosom.doplnil Šiller.Parný rušeň 498.104 Albatros bol odovzdaný 24. 12. 1954, vyrobený bol ako 12. v poradí z 15-kusovej série. Je jediným prevádzkyschopným rušňom svojho druhu. Ide o najväčší, najťažší a najrýchlejší parný rušeň vyrobený v Československu.Rušeň prešiel v minulosti väčšou generálnou opravou, počas nej bol úplne rozobratý a nanovo postavený. Práce trvali tri roky a ukončené boli v roku 2009. Jediná časť, ktorá vtedy ostala pôvodná z roku 1954, boli rozperky. Tie sa kompletne vymenili v roku 2017.