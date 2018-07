Parochňa môže onkologickej pacientke psychicky pomôcť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 24. júla (TASR) – Ak lekár necitlivo informuje onkologickú pacientku o strate vlasov, môže to spôsobiť, že žena sa odmietne liečiť. Strata vlasov môže nabúrať psychiku ženy a kúpa novej parochne znamená pre rodinu finančnú záťaž. Liga proti rakovine v rámci projektu Vystrihaj sa Slovensko vyrába parochne pre onkologické pacientky z vlasov, ktoré ľudia darujú.Cieľom projektu je bezplatne vyrobiť parochne na mieru z pravých vlasov pre onkologické pacientky, pre ktoré je parochňa psychickou pomocou.povedala kaderníčka Zdenka Vrbová, ktorá sa podieľala na vzniku projektu.Dodala, že každá parochňa je vyrobená na mieru a onkologická pacientka si môže vybrať jej dĺžku, farbu aj strih. Proces výroby je ručný a môže trvať tri týždne, kým vlásenkárka do prispôsobenej čiapky postupne napicháva vlasy. Na výrobu jednej parochne sa spotrebuje približne 300 gramov ľudských vlasov od troch až štyroch darcov a môže mať hodnotu 1500 eur.vysvetlila Andrea Križanová, psychologička z Ligy proti rakovine.Podľa Evy Sirackej, prezidentky organizácie, niektoré ženy odmietajú liečbu po tom, ako sa dozvedia, že prídu o vlasy.povedala Siracká. Medzi darcami, ktorí sa projektu zúčastnili, sú ženy so zdravými vlasmi, ale aj deti alebo muži. Novú parochňu dostalo už 37 pacientok a ďalšie štyri sú vo výrobe.