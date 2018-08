Paroubek obvinený manželkou: Má podľa nej miliónové nelegálne príjmy

Na snímke Jiří Paroubek. Foto: TASR/Pavol Neubauer Foto: TASR/Pavol Neubauer

Praha 24. augusta (TASR) - Manželka bývalého českého premiéra Jiřího Paroubka prišla vo štvrtok s vážnym obvinením na adresu svojho muža, od ktorého vlani odišla. Paroubek mal podľa nej miliónové nelegálne príjmy, informoval server Novinky.cz.Niekdajší šéf vlády ČR a bývalý predseda Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) sa k tvrdeniam manželky Petry, ktoré odzneli v programe servera Seznam Zprávy, odmietol vyjadriť. Manželia Paroubkovci medzi sebou vedú súdne spory.uviedla Paroubková na adresu údajných manželových nezákonných príjmov. Uviedla, že pôvod peňazí aspoň sčasti pozná, ale neprezradí ho kvôli obavám o svoj život.Paroubková môže podľa vlastných slov svoje tvrdenia aspoň čiastočne podložiť dôkazmi, napríklad nahrávkami či manželovým predvolebným denníkom z roku 2014.Nekonkretizovala pritom, o akých sumách sa dá v tejto súvislosti hovoriť, keďže je to podľa nej ťažké stanoviť.dodala Paroubková.Expremiér dlhodobo popiera, že by mal akékoľvek neoficiálne príjmy alebo utajovaný majetok. K aktuálnemu obvineniu sa však nevyjadril.Jiří Paroubek stál na čele vlády ČR v rokoch 2005-2006. Potom do roku 2013 pôsobil ako poslanec českého parlamentu. Kandiduje v tohtoročných senátnych voľbách, prostredníctvom ktorých sa chce pokúsiť o politický comeback.S manželkou Petrou sa zosobášil v roku 2007, majú spolu osemročnú dcéru Margaritu. Paroubková od manžela pred rokom a pol odišla. V rozhovore pre Seznam Zprávy Paroubková naznačila, že sa stala obeťou domáceho násilia.