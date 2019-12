Partizánčania budú od nového roka platiť za odpad takmer o 12 eur viac

Ilustračná snímka Foto: FOTO TASR – Milan Kapusta Foto: FOTO TASR – Milan Kapusta

Partizánske 10. decembra (TASR) - Partizánčania si od budúceho roka priplatia za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. Poplatok im oproti tomuto roku stúpne takmer o 12 eur, opatrením reaguje radnica i na ukončenie prevádzky skládky v Brodzanoch, ako i zvýšené náklady na skládkovanie. Navýšenie poplatku schválili partizánski mestskí poslanci na svojom rokovaní v utorok. TASR o tom informovala prednostka Mestského úradu v Partizánskom Dáša Jakubíková.Pri výpočte výšky poplatku vychádzala samospráva zo skutočných nákladov za deväť mesiacov tohto roka a z predpokladaných nákladov. Tie súvisia s ukončením prevádzky skládky v Brodzanoch, ktorú by mali uzatvoriť koncom marca budúceho roka, čo si vyžiada zvýšenie poplatku za uloženie a navýšenie dopravných nákladov na prevoz odpadu na novú skládku.vysvetlila radnica v dôvodovej správe. Dopravné náklady by sa mali mestu zvýšiť o 120.000 eur, poplatok za uloženie odpadu pri objeme 8000 ton sa navýši o sumu 64.000 eur.Zvýšením poplatku za odpad radnica reaguje i na ďalšie navýšenie poplatku za uloženie odpadu na skládke, v roku 2019 to bol nárast o tri eurá na tonu, v roku 2020 to bude nárast o päť eur na tonu v prípade, že si mesto udrží mieru triedenia odpadu. Pri približne 6700 tonách uloženého odpadu navýšenie predstavuje 33.500 eur.Celkové náklady súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi dosiahnu podľa prepočtov radnice 940.461,02 eura. Z toho náklady pre občanov predstavujú sumu 743.813,44 eura, čo pri počte obyvateľov predstavuje poplatok na jedného obyvateľa pre rok 2020 hodnotu 33,37 eura, teda 0,0912 eura na osobu a deň. Medziročné navýšenie poplatku na obyvateľa v porovnaní s rokom 2019 tak predstavuje 11,69 eura.Náklady pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov predstavujú 175.118,59 eura, čo je sadzba 0,0094 eura na liter odpadu.Vyšší poplatok budú platiť obyvatelia i pri drobnom stavebnom odpade. Na základe prepočtov radnice stúpne z 0,03 eura za kilogram na 0,9 eura za kilogram.Miestna norma spresnila aj okruh fyzických osôb, na ktoré sa vzťahuje zníženie alebo odpustenie poplatku. Upraví sa i predkladanie dokladov preukazujúcich nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku.Prečítajte si tiež: Partizánske pristúpilo k zvýšeniu miestnych daní