PARTNERS GROUP SK ZÍSKALA OCENENIE MICROSOFT AWARDS 2018 Foto: PARTNERS GROUP SK Foto: PARTNERS GROUP SK

Hlavnými prínosmi projektu Presun citlivých dát do Office 356 pre PARTNERS GROUP SK a jej spolupracovníkov sú:

• nasadenie platformy pre zabezpečenie vysokej ochrany osobných údajov

• nasadenie OneDrive - zjednotenie cloudových služieb

• štandardizované e-mailové riešenie najnovšej generácie

• unifikácia riešenia Microsoft Office pre celú spoločnosť, vrátane externých spolupracovníkov

• zjednotené a zdieľané kalendáre

• Microsoft Teams a Skype For Business pre efektívnu prácu projektových tímov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. októbra (OTS) - Microsoft oceňuje už 20 rokov najzaujímavejšie IT riešenia, ktoré pomohli zmeniť vzťah so zákazníkmi, spôsob práce zamestnancov, umožnili inovovať procesy a výrobu alebo napomohli vzniku nových produktov a služieb. Slávnostné vyhlásenie výsledkov Microsoft Awards pre Českú a Slovenskú republiku prebehlo 25. septembra 2018 v Prahe.Projekt spoločnosti PARTNERS GROUP SK postúpil do finále v kategórii Bezpečnosť a ochrana citlivých dát, ktorú následne spomedzi viacerých prihlásených slovenských a českých spoločností. Celkovo bolo do súťaže prihlásených 126 projektov a 97 unikátnych riešení z Čiech aj Slovenska v desiatich kategóriách.", hovorí, operačný a finančný riaditeľ spoločnosti PARTNERS GROUP SK.", spresnil špecifikáciu víťazného projektu, IT manažér z PARTNERS GROUP SK.Nové riešenie Office 365 zefektívnilo správu užívateľov, správu licencií a tiež zabezpečilo ochranu dát našich klientov na najvyššej možnej úrovni. Takáto forma prináša významné zvýšenie efektivity v našej spoločnosti a zaisťuje vysokú bezpečnosť pri práci s dátami našich klientov, ktorých má spoločnosť PARTNERS GROUP SK už vyše 200 000.Projekt bol v spoločnosti PARTNERS GROUP SK realizovaný a koordinovaný interným IT tímom PARTNERS GROUP SK pod vedením Dušana Chudíka v spolupráci so spoločnosťou NWT a.s., Zlín, Microsoft Gold Partner. Ocenenie si z rúk vedenia Microsoft Česko a Slovensko prevzali Marcel Komanický a Dušan Chudík.Viac info k Micosoft Award 2018 nájdete TU