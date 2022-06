Partnerskú dohodu pre nové programové obdobie by mala eurokomisia odobriť už čoskoro

Finálne schvaľovanie EK

17.6.2022 (Webnoviny.sk) - Európska komisia by mala čoskoro schváliť Partnerskú dohodu SR pre nové programové obdobie eurofondov 2021 až 2027.Podľa Matúša Drotára z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR by sa tak malo stať v horizonte niekoľkých týždňov, možno mesiaca.„Stále plánujeme alebo operujme s termínom júl tohto roka,“ povedal Drotár v piatok na IT konferencii Jarná ITAPA 2022 „Myslím, že sa nám podarilo uzavrieť všetky kľúčové a problémové oblasti, s ktorými sme sa zapodievali. Či už podpora marginalizovaných rómskych komunít, podpora regionálneho rozvoja, budovanie kapacít v regiónoch, ale tiež na úrovni centrálnej správy,“ uviedol.Čaká sa podľa neho už len na finálne schválenie a potvrdenie záverov zo strany Európskej komisie.Program Slovensko, ktorý bude zastrešovať čerpanie nových eurofondov, chce ministerstvo investícií oficiálne predložiť eurokomisii začiatkom júla, aby ho mohla schváliť najneskôr na jeseň tohto roka.„Rada vlády so socioekonomickými partnermi zasadne 28. júna. Vláda je plánovaná hneď deň na to 29. júna,“ priblížil Drotár s tým, že dokument následne o niekoľko dní predložia na pripomienkovanie Európskej komisii.„Aby sme využili leto na negociácie, doplnenie prípadných zmien a relevantných požiadaviek Európskej komisie a na jeseň mohli tento program uzatvoriť, mať ho schválený a začať s implementáciou nového obdobia,“ dodal.