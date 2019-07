Pas na cestovanie potrebuje aj zviera, vydáva ho veterinár

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 9. júla (TASR) - Pri cestovaní do zahraničia musí mať pes, mačka alebo fretka pas spoločenského zvieraťa, ktorý jeho majiteľovi vydá jeden z poverených veterinárnych lekárov. Na svojej stránke o tom informuje Komora veterinárnych lekárov SR (KVLSR), ktorá zároveň pripomína, že pre vydanie pasu musí byť zviera označené mikročipom.Mikročip musí podľa veterinárov spĺňať jednotnú európsku technickú normu, teda musí obsahovať 15-miestny číselný kód. V prípade, že je zviera označené iným druhom mikročipu, je vlastník pri kontrole povinný predložiť čítacie zariadenie, ktorým sa dáta dajú odčítať. Poverený veterinár tiež musí zadať údaje z pasu do Centrálneho registra spoločenských zvierat (CRSZ), čo si môže majiteľ overiť na stránke registra.Okrem pasu musí mať zviera, ktoré chce cestovať do niektorého z členských štátov EÚ, aj platné očkovanie proti besnote. Výnimku z tejto povinnosti majú v niektorých členských štátoch zvieratá mladšie ako tri mesiace, ak sú sprevádzané pasom a ešte neprišli do kontaktu s divými zvieratami, ktoré mohli byť vystavené infekcii. Výnimka tiež platí, ak sú takéto zvieratá sprevádzané svojimi matkami, na ktorých sú závislé.Niektoré letecké a iné dopravné spoločnosti tiež môžu vyžadovať aj potvrdenie veterinárneho lekára o dobrej zdravotnej spôsobilosti zvieraťa na cestovanie a prepravu. Pri cestovaní do Veľkej Británie, Írska, Malty alebo Fínska je zas potrebné, aby boli zvieratá ošetrené proti Echinokokom minimálne 24 a maximálne 120 hodín pred vstupom na územie jednej z týchto krajín.