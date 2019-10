PAS:Väčšina podnikateľov nesúhlasí s rekreačnými poukazmi pre všetkých

Ilustračná snímka. Foto: TASR /AP Foto: TASR /AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. októbra (TASR) – Väčšina podnikateľov nesúhlasí s rozšírením povinnosti poskytovať rekreačné poukazy aj pre firmy, ktoré zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov. Veľkej časti zamestnávateľov by sa týmto krokom zvýšili mzdové náklady, čo by si firmy pravdepodobne kompenzovali znížením iných benefitov, prípadne prepúšťaním. Vyplýva to z rýchlej ankety medzi podnikateľmi, ktorú koncom septembra na vzorke 124 firiem uskutočnila Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) v spolupráci s inštitútom INEKO.povedal výkonný riaditeľ PAS Peter Serina. Ak parlament návrh z dielne SNS schváli, 33 % podnikateľov predpokladá, že náklady vykompenzuje obmedzením iných výhod a 17 % zamestnávateľov sa domnieva, že firmy znížia stavy zamestnancov. Podľa Serinu si 89 % podnikateľov myslí, že by mali byť rekreačné poukazy dobrovoľné.Štyria z piatich oslovených podnikateľov podľa prieskumu nesúhlasia, aby poslanecké návrhy prechádzali bez štandardného pripomienkového konania.upozornil riaditeľ PAS.Inštitút príspevku na rekreáciu zamestnancov bol zavedený od začiatku roka 2019 pre firmy, ktoré majú viac ako 50 zamestnancov. Poslanci SNS argumentovali tým, že zaznamenali záujem o využitie príspevku na rekreáciu aj u tých zamestnancov, ktorým ho ich zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť. Toto vnímali ako nerovnosť. Podmienka odpracovaných 24 mesiacov u zamestnávateľa by mala zostať zachovaná.Účinnosť návrhu zákona navrhujú poslanci od 1. januára 2021. Dôvodom sú finančné dosahy tohto rozšírenia a poskytnutie dostatočnej časovej prípravy zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov.