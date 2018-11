Pasívne fajčenie výrazne ohrozuje zdravie tehotných žien i plodu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. novembra (TASR) – Pasívne fajčenie, teda neúmyselné vystavovanie sa cigaretovému dymu, by ľudia nemali podceňovať. Dym z cigariet totiž znamená pre nefajčiarske okolie výrazné zdravotné riziko. Upozorňuje na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pri príležitosti Medzinárodného dňa bez fajčenia (20. november). TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Daša Račková.Pasívne fajčenie podľa ÚVZ výrazne ohrozuje zdravie tehotných žien i plodu. Deti, ktoré, sú vystavené pasívnemu fajčeniu v domácnostiach, majú už od útleho detstva zvýšené riziko ochorení dýchacích ciest, neskôr ich môže trápiť alergická nádcha, kožné ochorenia alebo zápaly stredného ucha. Je taktiež u nich aj vyššia dispozícia na vznik onkologických ochorení.varuje ÚVZ.Vedúca Odboru hygieny detí a mládeže ÚVZ Jana Hamade priblížila, že vyfukovaný dym z cigarety obsahuje tisíce rôznych zlúčenín, ktoré sa šíria vzduchom aj dlho po dofajčení. Tieto látky reagujú s ďalšími znečisťujúcimi látkami v okolí, čím sa vytvárajú úplne nové nebezpečné zlúčeniny ovplyvňujúce DNA.spresnila.Štatistiky ukazujú, že prvá skúsenosť s cigaretou neobchádza už ani štvrtákov na základných školách. Takmer 34 percent detí vo veku 11 až 14 rokov uviedlo, že už skúšalo fajčiť cigarety. Vyplýva to zo školského prieskumu TAD v roku 2014 na vzorke 5436 žiakov základných škôl. K dennej potrebe si aspoň raz zapáliť cigaretu sa priznalo 24 percent zo 4908 oslovených stredoškolákov.Užívanie tabaku je pritom podľa ÚVZ výrazným rizikovým faktorom viacerých zhubných nádorov a úmrtí. Cigaretový dym obsahuje viac ako 7000 chemických látok a zlúčením, z ktorých veľké množstvo sa považuje za dokázané karcinogény.Fajčiarom, ktorí chcú so svojou závislosťou bojovať, môžu pomôcť v špecializovaných poradniach na odvykanie od fajčenia pri Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva (RÚVZ) v SR, v základných poradniach zdravia pri RÚVZ, ale aj na Linke pomoci na odvykanie od fajčenia (telefónne číslo 0908222722).