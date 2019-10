Paška: Turecko, ako člen NATO, organizuje inváziu do susedného štátu

Na archívnej snímke Jaroslav Paška (SNS). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 12. októbra (TASR) - Turecko, ako člen NATO, organizuje inváziu do susedného štátu a NATO mlčí, uviedol v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy poslanec Národnej rady (NR) SR Jaroslav Paška (SNS). Podľa poslanca NR SR Petra Osuského (SaS) je NATO garantom mieru v Európe desaťročia.Turecko vstúpilo na územie suverénneho štátu, hovorí Paška na margo tureckej invázie do Sýrie a dodal, že tam riešia problém, ktorý nemajú riešiť.spresnil.Osuský Paškovi oponoval v tom, či je Sýria suverénny štát. „Turci vpadli do úplne rozvráteného štátu,“ a dodal, že keby Sýria suverénnou bola, tak sa voči vojenskej akcii Turecka bráni a nenechá si vytvoriť na svojom území 30-kilometrové pásmo.doplnil.uviedol Osuský ako odpoveď na otázku, či hrozí vojenský konflikt medzi USA a Tureckom.uviedol Paška a dodal, že dovtedy, kým budú v Turecku, ich bude môcť „Erdogan vydierať“. V prípade eskalácie konfliktu sa obáva možnej imigračnej vlny do Európy. To sa podľa Osuského môže stať aj bez vojenského konfliktu.uviedol Osuský na margo prijímania migrantov. Dodal však, že Slovensko pre migrantov nie je cieľová krajina a v prípade prijatia migrantov, by odišli inam. Slovensko by si tak podľa neho mohlo „cynicky“ dovoliť kvótu pre požadovaný počet migrantov splniť, pretože, by aj tak krajinu opustili.uzavrel.V otázke brexitu podľa Pašku dávajú rokovania britského a írskeho premiéra nádej na dohodu.doplnil.K pripravenosti na možný tvrdý brexit uviedol Osuský, že nie sme a nemôžeme byť veľmi pripravení, ale rovnako na to podľa neho nie je pripravená ani Európska únia alebo Británia. To podľa neho znamená, že sa musí Spojené kráľovstvo s EÚ dohodnúť.