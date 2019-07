PAŠOVANÁ ZÁSIELKA: Na letisku v Hanoji zadržali 125 kg nosorožích klov

Na nedatovanej snímke mŕtve telo nosorožcas odrezanými klami. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hanoj 29. júla (TASR) - Vietnamskí colníci zadržali vo štvrtok na medzinárodnom letisku Noi Bai v Hanoji 125 kilogramov nosorožích klov. Ukryté boli v 55 sadrových blokoch a odoslané zo Spojených arabských emirátov, informovala v nedeľu agentúra Reuters s odvolaním sa na oznámenie úradov.Colníci rozbíjali sadrové bloky celý deň. Pašovaný náklad dorazil do Vietnamu na palube lietadla spoločnosti Etihad Airways, ktorá je dopravcom v emiráte Abú Zabí.Vietnam je hlavným centrom nelegálneho obchodu s časťami ohrozených voľne žijúcich zvierat a dôležitou krajinou na trase pašerákov v Ázii. Rohy nosorožcov sa tam na čiernom trhu predávajú až za 60.000 dolárov za kilogram. V niektorých častiach Ázie sa prášok z nich považuje za liek a afrodiziakum. Tvorí ich pritom keratín, ktorý sa nachádza aj v ľudských nechtoch.Populácia nosorožcov v prírode sa podľa ochrancov prírody dramaticky zmenšila. Zatiaľ čo začiatkom 20. storočia ich vo voľnej prírode žilo pol milióna kusov, v súčasnosti ich je len okolo 29.000.Polícia vo Vietname vo štvrtok zadržala troch mužov za prepravu siedmich zmrazených tiel tigrov z Laosu do Hanoja. Úrady v Singapure dva dni predtým oznámili, že zadržali rekordné množstvo 8,8 tony slonoviny smerujúcej z Konžskej demokratickej republiky (KDR) do Vietnamu, ktorá pochádzala z takmer 300 afrických slonov.