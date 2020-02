Pastrňák režíroval triumf Bostonu, Chára má už 25 plusiek a Chicago dostalo šesť gólov (video)

Chára má na konte 25 plusových bodov

20.2.2020 (Webnoviny.sk) - Boston a jeho slovenský kapitán Zdeno Chára sa tešia z víťazstva v Edmontone 2:1 po predĺžení a potvrdenia líderskej pozície v NHL. Veľkú zásluhu na ňom má český útočník David Pastrňák.Dvadsaťtriročný rodák z Havířova sa najprv asistenciou podieľal na prvom góle Bostonu z hokejky Patricea Bergerona a v predĺžení umným bekhendovým zakončením pomedzi betóny Mika Smitha rozhodol o dvoch bodoch pre svoj tím.V bránke Bruins dostal prednosť Tuukka Rask pred Jaroslavom Halákom, pripísal si 28 zásahov. Boston má na čele NHL náskok 5 bodov pred Tampou Bay . "Zvykáme si na to, aby sme víťazili aj v takýchto tesných zápasoch. V tejto fáze sezóny pred play-off je dôležité, aby sme sa to naučili. Čím viac si osvojíme takýto typ zápasov, tým lepšie pre nás," uviedol Tuukka Rask, cituje ho AP.Chára odohral 22:09 min s bilanciou 3 strely na bránku, 3 zablokované strely, 1 plusový bod. Chára je krátko pred 43. narodeninami dvanásty v štatistike plus/mínus v celej NHL. Na konte má 25 plusových bodov.Pastrňák naďalej vylepšuje svoje excelentné čísla produktivity v tejto sezóne. Proti Edmontonu strelil 43. gól v tomto súťažnom ročníku a na čele poradia strelcov dostihol Austona Matthewsa z Toronta. Alexander Ovečkin na treťom mieste zaostáva o tri presné zásahy.Edmonton odohral piaty zápas bez produktívneho kapitána Connora McDavida. O širokú maródku Oilers sa starajú aj Joakim Nygard, Kris Russell, James Neal a Oscar Klefbom, na ľade v súťažných zápasoch chýba tiež suspendovaný Zack Kassian. Dallas v zostave s obrancom Andrejom Sekerom vyhral nad Arizonou 3:2 a bodovo sa dotiahol na lídra Západnej konferencie St. Louis . Sekera odohral 15:04 min bez štatistického zápisu. Víťazný gól strelil obranca Jamie Oleksiak, bol pre neho iba druhý v sezóne. Brankár Ben Bishop prispel 39 zákrokmi a stal sa prvou hviezdou zápasu.Zápas Vancouver Minnesota museli rozhodnúť až samostatné nájazdy, po ktorých sa tešili hostia z Minneapolisu 4:3. V riadnom hracom čase Vancouver otočil z 1:2 na 3:2, ale vedenie neudržal a muselo sa do predĺženia. V ňom sa z množstva šancí neujala ani jedna, a tak rozhodli nájazdy.Canucks viedli zásluhou Eliasa Petterssona aj J.T. Millera 1:0 a 2:1, ale hostia zakaždým odpovedali. Rozhodujúci nájazdový blafák proti Jacobovi Markströmovi napokon predviedol Alex Galchenyuk. Tréner Dean Evason sa dočkal prvého víťazstva ako dočasný hlavný tréner Wild po vynútenom ukončení spolupráce s Bruceom Boudreaom.* Zdeno Chára (Boston) odohral 22:09 min, 3 strely na bránku, 3 zablokované strely, 1 plusový bod* Andrej Sekera (Dallas) odohral 15:04 min, bez štatistík