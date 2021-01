Pastrňák sa po operácii vráti do zostavy Bruins skôr než sa čakalo, má už za sebou aj kontaktný tréning

Bodyčeky po štyroch mesiacoch

Tréningy aj ostré zápasy chýbali

26.1.2021 (Webnoviny.sk) - Dobrá správa pre fanúšikov hokejistov Boston Bruins . Elitný strelec tímu David Pastrňák po septembrovej artroskopii bedrového kĺbu už trénuje a počas najbližšieho víkendu by sa mohol vrátiť do súťažného diania v NHL. Plánovaná doba absencie u 24-ročného českého krídelníka bola nastavená na 5 mesiacov. Keďže ho operovali 16. septembra, vyzerá to tak, že sa vráti o čosi skôr."Mám za sebou prvý deň v plnej záťaži. A nie je to zábava schytať bodyčeky po štyroch mesiacoch. Budem si musieť zvyknúť, ale teším sa. Začiatok tréningov s tímom je dôležitý krok na dlhej ceste späť do hry. Bodaj by boli aj ďalšie dni také skvelé ako tento prvý," uviedol David Pastrňák na webe NHL.Tréner Bruce Cassidy prezradil, že ráta s návratom českého "snajpera" do elitnej formácie "medveďov" k centrovi Patriceovi Bergeronovi a ľavému krídlu Bradovi Marchandovi . A to aj napriek tomu, že na ľade bol v pondelok s krajanom Davidom Krejčím "Má za sebou prvé korčuľovanie so spoluhráčmi v tempe a aj kontaktný hokej, čo je dôležitý posun. Počas týždňa uvidíme, ako to s ním bude vyzerať. Pokiaľ sa bude aj naďalej dobre cítiť, zvážime jeho návrat už v sobotu proti Washingtonu," vyhlásil Bruce Cassidy, tréner Bruins.Pastrňák priznal, že veľmi mu už chýbali tréningy, ale aj ostré zápasy. Najmä keď videl, že sa medzitým rozohrala nová sezóna a jeho spoluhráči už sú v plnej permanencii."Je to vždy ťažké vidieť, že spoluhráči môžu a vy nemôžete... Zranenia sú to najhoršie v kariére profesionálneho športovca," doplnil.Pastrňák sa stal v lanskej sezóne najlepším strelcom NHL. Spoločne s Rusom Alexandrom Ovečkinom z Washingtonu nastrieľali 48 gólov.Celkovo si mladý Čech pripísal 95 bodov, čo ho zaradilo na tretiu priečku v produktivite pandémiou poznačenej sezóny. V play-off už hral so sebazaprením a aj napriek zraneniu pridal 3 góly a 7 asistencií.