Päť fanúšikov Burnley pred zápasom zranili a jedného bodli

Pireus 24. augusta (TASR) - Jedného fanúšika anglického futbalového klubu FC Burnley bodli nožom do nohy pri potýčke pred zápasom play off Európskej ligy UEFA 2018/2019 s Olympiakosom Pireus. Iné zranenia utrpeli ďalší štyria priaznivci hostí, všetkých na mieste ošetrili lekári.citoval portál bbc.com vyhlásenie anglického klubu, ktorý spolupracuje s Olympiakosom a miestnou políciou na vyriešení prípadu.FC Burnley sa dostalo do niektorej z európskych klubových súťaži prvýkrát od sezóny 1966/1967. V úvodnom dueli o postup do skupinovej fázy EL však prehralo na pôde Olympiakosu 1:3, odveta sa bude hrať vo štvrtok 30. augusta o 20.45 h.