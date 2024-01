Päť ľudí uviazlo v slovinskej jaskyni Križna jama, cestu von im znemožnila zvýšená hladina vody

Voda by mala začať ustupovať

Jaskyňa má osem kilometrov

7.1.2024 (SITA.sk) - Päť ľudí uviazlo v jaskyni v juhozápadnom Slovinsku pre zvýšenú úroveň hladiny vody v dôsledku silného dažďa. Traja dospelí Slovinci a dvaja sprievodcovia, ktorým voda zablokovala cestu von, sú uviaznutí v jaskyni Križna jama od soboty.Slovinskí záchranári informovali, že potápači sa dostali k skupine, presunuli ich na bezpečné miesto určené pre mimoriadne situácie a zriadili im vyhrievaný prístrešok, kde budú musieť prečkať, až kým neklesne voda.Všetci piati ľudia sú v poriadku, povedal šéf Slovinskej speleologickej asociácie Igor Benko.Benko pre agentúru STA uviedol, že hladina podzemnej vody by mala čoskoro začať klesať, ale môže trvať niekoľko dní, kým bude priechod znova bezpečný.Do záchrannej operácie sa zapojilo 35 jaskynných záchranárov a osem potápačov z celého Slovinska, ktorým pomáha 11 požiarnikov a príslušníkov civilnej ochrany.Jaskynný systém Križna jama má osem kilometrov a je pretkaný podzemnými jazerami. Podľa STA sa dá do neho vojsť len na člne po rieke Bloščica, ktorá cezeň prechádza. Vstup je povolený len v rámci prehliadok so sprievodcom.