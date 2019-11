Päť ľudí, vrátane troch detí, zahynulo pri streľbe v dome v Kalifornii

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

San Diego 17. novembra (TASR) - Piati členovia rodiny, vrátane troch detí, zahynuli v sobotu pri streľbe v dome v Paradise Hills v kalifornskom meste San Diego. Informáciu o brutálnom prípade domáceho násilia priniesla ruská spravodajská televízia RT, dodajúc, že štvrté dieťa bojuje o život v nemocnici.Polícia prišla na miesto činu po tom, ako obdržala niekoľko telefonátov na linku 911. Podľa miestnych médií bol prvý hovor uskutočnený pravdepodobne zvnútra domu, nikto však nič nehovoril, len v pozadí bolo počuť zvuky hádky. Susedia neskôr nahlásili, že počuli z domu zvuky naznačujúce násilie.Keď policajti vošli do domu, bolo už zjavne neskoro - objavili niekoľko tiel, vrátane detských, pokrytých krvou. Dvaja dospelí, 31-ročný muž a 29-ročná žena, ako aj trojročné dieťa boli na mieste prehlásení za mŕtvych. Ďalšie tri deti boli prevezené do nemocnice, no dve z nich tam zraneniam podľahli. Jediné z detí ktoré prežilo, 11-ročný chlapec, musel podstúpiť operáciu.Predstaviteľ polície v San Diegu, poručík Matt Dobbs povedal novinárom, žeZjavne však išlo a vraždu a následnú sebevraždu. Dobbs neuviedol mená členov rodiny, ani kto bol strelcom. Na mieste činu sa nasla zbraň nešpecifikovaného typu. V súčasnosti prebieha vyšetrovanie prípadu.