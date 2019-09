Päť mesiacov driny, potu a krásnych cyklo zážitkov. ŠKODA BIKE OPEN TOUR úspešne zavŕšila svoju šiestu sezónu

Preteky pre veľkých aj malých

Zelené preteky

ŠKODA FABIA Combi pre víťaza tomboly

ŠKODA BIKE OPEN TOUR 2020

3.9.2019 (Webnoviny.sk) -Seriál ŠKODA BIKE OPEN TOUR sa počas svojej existencie vypracoval na prestížne a najvýznamnejšie preteky pre MTB bajkerov z radov profesionálov, amatérov i hobby cyklistov na Slovensku. Počas piatich pretekov sa postavilo na štart viac ako 3 800 pretekárov všetkých vekových skupín. Od apríla do augusta si tak mohli zmerať sily v rôznych kategóriách a na rozmanitých trasách vo Svätom Jure, Hronseku, v Levočských vrchoch, Rajeckých Tepliciach a v Nízkych Tatrách. Na pretekoch nechýbali profesionáli, hobby cyklisti, rodiny s deťmi ani skvelí fanúšikovia, ktorí vytvárali úžasnú atmosféru. Po troch upršaných a náročných pretekoch v blate aj daždi, vykuklo konečne slniečko. V Rajeckých Tepliciach tak napríklad mohli čakať fanúšikovia svojich favoritov priamo v bazéne.Podujatia boli otvorené pre všetkých fanúšikov horskej cyklistiky. Prihlásiť sa tak mohli nielen profesionálni cyklisti a amatéri, ale aj hobby bajkeri. K dispozícii tak boli rôzne vekové a výkonnostné kategórie.Najmladší účastník tohtoročnej série pretekov mal pritom iba 8 rokov, najstarší 68 rokov, čo dokazuje, že tieto preteky sú naozaj pre všetkých náruživých bajkerov. Rodiny s deťmi si mohli užiť novú trať ŠKODA FAMILY, čo využilo spolu takmer 400 cyklistov. Mladí pretekári tak zažili atmosféru skutočných profesionálnych pretekov na vlastnej koži. Okrem slovenských cyklistov nechýbali na pretekoch ani naši najbližší susedia z Čiech, Poľska, Rakúska, Ukrajiny či Maďarska. V Nízkych Tatrách si prišli zmerať sily aj hostia z Holandska, či Estónska.Tento rok však nešlo iba o športové výkony, organizátori stavili na ekologický prístup počas všetkých pretekov. Plastový jednorazový riad nahradili preto jeho kompostovateľné či porcelánové verzie, igelitky uvoľnili miesto plátenným vakom, letáky boli vytlačené na recyklovanom papieri a pribudli nádoby na separovaný odpad. Potešili aj náučné hry pre deti aj dospelých. Úžasne z tohto pohľadu dopadli tretie preteky v Levoči, ktoré vďaka snahe organizátorov a spolupráci návštevníkov skončili iba s 5 litrovým vrecúškom neseparovateľného odpadu! ŠKODA BIKE OPEN TOUR tak ukázala nielen nový trend na takýchto podujatiach, ale aj to, že ľudia naozaj oceňujú zelenší prístup a ochotne spolupracujú.Cyklisti, ktorí sa zúčastnili aspoň štyroch pretekov série boli zaradení do záverečnej tomboly o špeciálnu cenu - ŠKODA FABIA Combi. Po záverečných pretekoch v Nízkych Tatrách tak netrpezlivo čakalo na žrebovanie niekoľko desiatok bajkerov. Úplne nové auto - ŠKODA FABIA Combi si doniesla cyklistka, ktorá je ŠKODA BIKE OPEN TOUR verná už od jej prvej série v roku 2014. Martina z Podvažia sa tento rok zúčastnila štyroch pretekov, počas ktorých najazdila takmer 136 km v náročnom horskom teréne. Nové auto plánuje ešte tento rok aktívne využívať pri zbieraní ďalších krásnych cyklo zážitkov.V roku 2020 prebehne siedmy ročník série od apríla do augusta. Rovnako ako tento rok bude v popredí ekologický prístup a rodinná atmosféra. Opäť nebude chýbať servis pre bajkerov v cieli, sprchy či cykloumyváreň a pre návštevníkov sprievodné podujatia, občerstvenie a súťaže.Inzercia