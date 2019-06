Päť osirotených detí bojovníkov IS je na ceste zo Sýrie do Nórska

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Oslo 4. júna (TASR) - Päť osirotených detí podporovateľov teroristickej organizácie Islamský štát (IS) smeruje do Nórska, zachránili ich z utečeneckého tábora v Sýrii. V pondelok o tom informovala vláda škandinávskej krajiny.Nie je známe, v akom stave sa deti vo veku jeden až päť rokov nachádzajú. Odviedli ich z tábora al-Hol v Sýrii, ktorý je známy preľudnenosťou a nedostatkom potravín aj liekov, pripomenula tlačová agentúra DPA.povedala novinárom nórska premiérka Erna Solbergová a dodala, že ich totožnosť treba chrániť.Ich otec, ktorý je údajne mŕtvy, pochádza z africkej krajiny a ich matka je nezvestná, napísali nórske médiá.Zároveň s tým sa odvíja súvisiaci príbeh - v tábore al-Hol sa znovu objavili dve sestry nórsko-somálskeho pôvodu, ktoré odišli z Nórska v roku 2013.Obe sestry, teraz vo veku 22 a 25 rokov, porodili deti v Sýrii. Denníku Aftenposten povedali, že sa chcú s deťmi vrátiť do Nórska.Obe ženy vyhlásili, že sa pomáhali starať o spomínaných päť osirotených detí.Osud sestier, ktoré odišli z mesta Bärum neďaleko metropoly Oslo, zachytila reportérka Asne Seierstadová v knihe "Dve sestry: Otec, jeho dcéry a ich cesta za sýrskym džihádom".Premiérka Solbergová na otázku o oboch sestrách odpovedala, že o ich osude rozhodne prokuratúra. Nórska tajná služba PST vydala na ne v roku 2017 medzinárodný zatykač.Minulý mesiac sa do mesta Göteborg na západe Švédska vrátil starý otec so siedmimi osirotenými deťmi, išlo o podobnú operáciu. Deti boli vo veku jeden až osem rokov. Ich rodičia - švédsko-nórski manželia - boli podporovateľmi Islamského štátu a v Sýrii ich zabili.