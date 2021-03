Päť stredomorských krajín žiada ostatné štáty Európskej únie o pomoc s migrantmi

Spájajú svoje požiadavky

Vyrážajú najmä z Turecka

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.3.2021 (Webnoviny.sk) - Ministri vnútra piatich stredomorských krajín žiadajú, aby ich európski partneri prebrali väčšiu zodpovednosť v otázke migrácie. "Nemôžeme už ďalej trpieť pre našu geografickú polohu," vyhlásil Byron Camilleri z Malty.Stretnutie sa konalo v sobotu v Aténach a zišli sa na ňom aj zástupcovia Cypru, Grécka, Talianska a Španielska. Medzi nimi boli aj grécky premiér Kyriakos Mitsotakis a podpredseda Európskej komisie (EK) Margaritis Schinas, ktorý je okrem iného zodpovedný za otázky migrácie.Spomenutých päť krajín vlani vytvorilo skupinu MED 5, v ktorej spájajú svoje požiadavky. Chcú vytvoriť lepšiu spoluprácu s krajinami z Afriky, Blízkeho východu a Južnej Ázie, odkiaľ prichádza väčšina migrantov do Európy.Takisto žiadajú väčšiu ochotu od iných členov Európskej únie prijať nových utečencov a tiež centralizovaný európsky repatriačný mechanizmus, nad ktorým dohliada výkonná komisia EÚ.Juhoeurópske krajiny čelia najväčšiemu náporu migrantov, ktorí sa chcú dostať do únie. Väčšina z nich cestuje v malých člnoch a podstupuje nebezpečné cesty.Vyrážajú prevažne z tureckého pobrežia, odkiaľ prichádzajú do Grécka alebo si to namieria zo severu Afriky cez Stredozemné more.Ministri na stretnutí diskutovali aj o úlohe Turecka v migrácii. Cyperský zástupca Nikos Nouris povedal, že do jeho krajiny prichádza najviac migrantov cez severné územie ostrova.