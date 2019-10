Päť sýkorovcov odmieta účasť na vraždách. Tvrdia, že sú nevinní

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Banská Bystrica 1. októbra (TASR) – Päť členov zločineckého gangu sýkorovci na čele so svojím niekdajším šéfom Róbertom L. alias Kýblom odmieta obžalobu, ktorá im kladie za vinu účasť na starých vraždách, pokus o vraždu, všeobecné ohrozenie a nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami. Proces v utorok pokračoval, koná sa za prísnych bezpečnostných opatrení v Ústave na výkon trestu v Banskej Bystrici.konštatovali pred senátom Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica, obžalovaní Ivan C., zvaný Vinco-Vincko, ktorý si odpykáva doživotný trest za staré mafiánske vraždy z rokov 1998 a 1999, takisto Alojz K., prezývaný Lojzo Čistič, Ladislav B. (Dlhý Laco) a Juraj H.Bývalý bos zločineckej skupiny, na doživotie odsúdený Róbert L., ktorý žalobu považuje za nedôvodnú, vypovedať odmietol a na pojednávaní sa v utorok nezúčastnil. Rovnako ako ďalší dvaja obžalovaní - Jozef R., ktorý dostal u nás doživotie a ktorý je vo väzení v Maďarsku, a ďalší vysokopostavený člen zločineckej skupiny Martin B., prezývaný Rus. Obaja požiadali o konanie v neprítomnosti. V utorok odmietol vypovedať aj Juraj H. a požiadal, aby sa takisto pojednávalo v jeho neprítomnosti. Naopak, Alojz K. a Ladislav B. možnosť vypovedať využili.Podľa Lojza Čističa bývalý bos banskobystrického podsvetia Mikuláš Černák, ktorý si odpykáva doživotný trest a má ich v procese usvedčovať, je "kajúcnik, farizej, klamár a šmejd, ktorý zabíjal, zakopával a odrezával hlavy". Dodal, že je mediálny exhibicionista, do médií vraj vypisuje ako verejne činná osoba.vypovedal Alojz K.Na otázky prokurátora odmietol odpovedať. Tvrdí, že skutok sa nestal tak, ako je v obžalobe. Senát zároveň požiadal, aby do trestného spisu založil knihu, v ktorej sa Černák vyjadruje k vražde východoslovenského bosa Róberta Holuba. Aj za ňu sú dnes súdení Róbert L., Martin B., Jozef R., Alojz K. a Ladislav B.Na Holuba sa najprv strieľalo na pumpe v Košiciach 22. septembra 1997, následne v bratislavskom hoteli koncom septembra, napokon ho usmrtili v nemocnici na Kramároch 5. októbra 1997.reagoval vo výpovedi Dlhý Laco. Podrobne opísal udalosti z košickej pumpy, kam mal prísť až po streľbe, a z Bratislavy, keď tiež pri streľbe nebol.Zo spoluobžalovaných pozná iba Alojza K. Nikdy vraj žiadne informácie o Holubovi nedával a vylúčil, že by vedel o pláne zavraždiť ho. Dostal 23 rokov väzenia za iné skutky, ktoré vraj nespáchal.