Päť tipov, čo si treba pozrieť v Kežmarku

Kedysi kráľovské mesto Kežmarok čerpá zo svojej slávy dodnes. Centrum mesta ponúka exkurziu stredovekou architektúrou a patrí medzi mestské pamiatkové rezervácie Slovenska. Okrem rozľahlého hradu sú častým cieľom turistov UNESCO pamiatky, predovšetkým drevený artikulárny kostol.

Z histórie

Hrad

Radnica a klietka hanby

Artikulárny kostol

Nový evanjelický kostol

Bazilika minor sv. Kríža so zvonicou

O KEŽMARSKEJ SVETLONOSKE

"Elektrická energia je samozrejmou súčasťou nášho každodenného života. Oficiálnym rokom zavedenia elektrickej energie v Kežmarku je rok 1894. Slávnostný deň pre Kežmarok nastal dňa 1. októbra, kedy bolo v meste odstavené petrolejové osvetlenie a nahradilo ho elektrické.



V tomto parku sa v minulosti na podstavci nachádzala bronzová socha ženy, tzv. "Svetlonos", ako spomienka na zavedenie elektrickej energie. Mala zdvihnutú pravú ruku, v ktorej držala pochodeň. Socha bola zvnútra dutá, do pravej ruky mala zavedený elektrický prúd, aby pochodeň v noci svietila."

( Zdroj: Mesto Kežmarok) "Elektrická energia je samozrejmou súčasťou nášho každodenného života. Oficiálnym rokom zavedenia elektrickej energie v Kežmarku je rok 1894. Slávnostný deň pre Kežmarok nastal dňa 1. októbra, kedy bolo v meste odstavené petrolejové osvetlenie a nahradilo ho elektrické.V tomto parku sa v minulosti na podstavci nachádzala bronzová socha ženy, tzv. "Svetlonos", ako spomienka na zavedenie elektrickej energie. Mala zdvihnutú pravú ruku, v ktorej držala pochodeň. Socha bola zvnútra dutá, do pravej ruky mala zavedený elektrický prúd, aby pochodeň v noci svietila."

Kežmarok vznikol zlúčením viacerých osád a odjakživa sa tu miešalo viacero národností – žili tu Slováci, Nemci, Poliaci, Česi, Židia a ďalší. Vďaka výhodnej polohe význam mesta rýchlo vzrastal. Postupne získalo mestské práva a v 15. storočí tiež dôležité politické a hospodárske privilégiá, napríklad právo rybolovu či právo používať erb.Hospodársku silu si udržalo až do 19. storočia, kedy sídlilo v Kežmarku až 40 cechov.Vrátiť sa v čase môžete napríklad vychádzkou na Starý trh, najstaršiu kežmarskú ulicu so spišskými remeselnými domami. Zaujímavý zážitok ponúka aj starý cintorín. Tradičné remeslá pripomína letný festival Európske ľudové remeslo.Kežmarský hrad láka čoraz viac turistov.Hlavná expozícia dokumentuje históriu Kežmarku a zahŕňa návštevu vyhliadkovej veže i hradnej kaplnky. Uvidíte tiež lekáreň, hladomorňu či staré zbrane. Na hrade nájdete aj samostatnú výstavu historických vozidiel.Podľa riaditeľky Múzea v Kežmarku Eriky Cintuľovej už teraz pripravujú ďalšie expozíciu lapidária, ktorou chcú v novej sezóne opäť prilákať viac návštevníkov.Jednou z najvýraznejších budov centra Kežmarku je radnica. Pôvodne gotickú stavbu po veľkom požiari prestavali do renesančného štýlu, neskôr pribudla veža. Po ďalšom ničivom ohni získala klasicistickú podobu. Súčasný vzhľad radnice z 15. storočia vznikol až na začiatku minulého storočia.Podľa daňovej knihy z roku 1525 do nej zatvárali zlé ženy.Na prvý pohľad nenápadný kostol v centre Kežmarku je v skutočnosti vzácnou historickou pamiatkou, zapísanou na Zozname svetového dedičstva UNESCO, spolu s evanjelickým lýceom. Ako ďalšie artikulárne chrámy bol Kostol Najsvätejšej Trojice postavený bez jediného klinca, z najlacnejšieho materiálu – dreva – a mimo mestských hradieb.– pripomínať ich má vrch interiéru v tvare obrátenej provy lode a okrúhle okná ako na lodi.Stojí hneď vedľa artikulárneho kostola.Projekty architekta Teofila Hansena boli totiž pôvodne určené pre orient.Súčasťou stavby je od začiatku 20. storočia aj mauzóleum Imricha Thökölyho, rodáka z Kežmarku, ktorý viedol jedno z najväčších protihabsburských povstaní v Uhorsku.Kežmarská bazilika patrí k najväčším gotickým chrámom Spiša. Hlavný oltár zdobí dielo majstra Pavla z Levoče – socha Ukrižovaného Krista, zapísané v UNESCO.Vedľa kostola sa nachádza zvonica zo 16. storočia., ktorá vzniká vyškrabávaním do viacvrstvovej omietky.Mesto Kežmarok patrilo k významným centrám Spiša. Užite si jeho atmosféru a obdivujte budovy, v ktorých sa písali dejiny. Zážitok prináša už krátka prechádzka centrom.