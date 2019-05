Patakyová: Je dôležité hľadať vyvážený vzťah medzi právami a slobodami

Na snímke verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 20. mája (TASR) - Ak dôjde k stretu základných práv a slobôd s inými základnými právami a slobodami, prípadne hodnotami, je dôležité, aby sme hľadali ich vyvážený vzťah. Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová to považuje za najzávažnejší odkaz, ktorý prezentovala poslancom Národnej rady (NR) SR počas ôsmeho rokovacieho dňa 45. schôdze NR SR. Správa o činnosti ombudsmanky za rok 2018 otvorila nový rokovací týždeň.Kancelária Patakyovej vlani identifikovala 178 porušení základných práv a slobôd. Za problematické považuje najmä oblasti ochrany práv detí, seniorov a ďalších zraniteľných skupín, napríklad marginalizovaných komunít alebo LGBTI ľudí. Dlhodobo kritickou oblasťou je podľa nej súdnictvo.Kancelária ombudsmanky sa venovala aj prístupu k vzdelávaniu, vymaneniu sa z generačnej chudoby, policajným postupom či umiestňovaniu zadržaných ľudí do nedôstojných vyhradených priestorov. V správe pripomína Patakyová aj dve podania na Ústavný súd SR.V pléne sa v pondelok majú prezentovať aj ďalšie správy. Do parlamentu správy o svojej činnosti predložili aj Najvyšší kontrolný úrad, komisárka pre deti Viera Tomanová a komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.