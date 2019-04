Patakyová: Ochrana detských obetí násilia nie je stále dostatočná

Na archívnej snímke Mária Patakyová. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 16. apríla (TASR) – Ochrana detských obetí násilia v trestnom a inom súdnom konaní nie je ani napriek legislatíve stále dostatočne zabezpečená. Na Slovensku je špeciálnych výsluchových miestností stále málo a aj tie, ktoré fungujú, sa dostatočne nevyužívajú. Poukázal na to aj utorkový okrúhly stôl zo série diskusií na tému právnej ochrany dieťaťa, ktoré sa stalo obeťou sexuálneho násilia.uviedla na tlačovej konferencii verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.Je podľa nej preto dôležité vytvoriť pre dieťa také podmienky, aby vypovedalo pravdivo a o všetkom, čo sa stalo, ale zároveň, aby sa jeho trauma zároveň neprehlbovala. Ideálne podmienky na vypovedanie vytvárajú práve špeciálne výsluchové miestnosti, teda dve na seba nadväzujúce miestnosti. V jednej z nich sa dieťa rozpráva s vyšetrovateľom, prípadne vyškoleným psychológom, a v druhej miestnosti sú všetky ďalšie osoby, ktoré majú zo zákona právo a povinnosť sa na takomto výsluchu zúčastniť. V opačnom prípade, keď sa všetci nachádzajú v jednej miestnosti, sa môže dieťa pri výpovedi "zablokovať".V súčasnosti majú takéto špeciálne miestnosti len dve mimovládne organizácie, a to Náruč – Pomoc deťom v kríze a Centrum Slniečko.poznamenal Ivan Leitman, výkonný riaditeľ občianskeho združenia Náruč – Pomoc deťom v kríze. Potešujúce síce podľa neho je, že polícia má v pláne vytvoriť v budúcnosti 22 takýchto špeciálnych miestností, otázne však je, ako rýchlo sa ich podarí zrealizovať. Ideálnym stavom by bolo ich zriadenie pri každom okresnom riaditeľstve Policajného zboru. Dôležité podľa neho je tiež dostatočné vyškolenie tých, ktorí dieťa vypočúvajú.Leitman zároveň zdôrazňuje, že vážnym problémom v tejto oblasti je tiež fakt, že mnohé detské obete násilia nie sú stále identifikované, lebo nikto na to neupozorní, čím takýmto obetiam nie je možné adekvátne pomôcť. Týranie, zneužívanie či zanedbávanie detí by sa preto malo stať verejnou témou, o ktorej sa bude častejšie hovoriť.poznamenal Leitman.Podotkol, že sú mnohé formy násilia, ktoré sa identifikujú ťažšie ako ostatné. Ako príklad uvádza sexuálne zneužívanie, ktoré je podľa neho širokým pojmom. To pritom môže byť nielen dotykové, ale aj nedotykové, kde patrí okrem iného obťažovanie exhibicionistom či zneužívanie cez internet.doplnil Leitman.