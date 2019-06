Patakyová: Odborníci opäť diskutovali o ochrane detí v trestnom konaní

Na archívnej snímke verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. júna (TASR) - Odborníci na problematiku detských obetí násilia v trestnom konaní sa v utorok 11. júna opäť stretli so zástupcami ministerstiev a iných kompetentných orgánov a inštitúcií. Spoločne hľadali návrhy možnosti zjednotenia, koordinácie pravidiel spolupráce a naformulovali odporúčané či záväzné postupy v problematike. Orgány činné v trestnom konaní a subjekty zaoberajúce sa sociálnoprávnou ochranou detí majú mať jasne vymedzené kompetencie. Nad diskusiou prevzala záštitu verejná ochrankyňa práv (VOP) Mária Patakyová.Kancelária VOP uviedla, že jedným z najzávažnejších problémov je podľa nej nedostatok špeciálnych výsluchových miestností pre deti.tvrdí ombudsmanka.vyhlásila Patakyová.Tieto miestnosti sú podľa nej potrebné predovšetkým na to, aby boli deti vypočúvané spôsobom primeraným ich veku. Zároveň musia byť zrozumiteľne informované o možných výsledkoch konania, ktoré majú vplyv na ich život. Na Slovensku sú iba štyri špeciálne miestnosti, ktoré poskytujú mimovládne organizácie, a jedna školiaca, ktorá patrí štátu.uvádza Kancelária VOP.Štyri špeciálne výsluchové miestnosti vybudovali mimovládne organizácie Náruč – Pomoc deťom v kríze a Centrum Slniečko.povedal Ivan Leitman, výkonný riaditeľ občianskeho združenia Náruč – Pomoc deťom v kríze.Z predchádzajúcich diskusií za okrúhlym stolom podľa odborníkov vyplynulo, že prekážok spôsobujúcich nedostatočné využívanie vypočúvacích miestností je viacero. Nedostatočné využívanie tejto miestnosti by sa dalo napraviť nariadením prokuratúry, aby ju vyšetrovatelia všeobecne uprednostňovali. Problémom však ostáva, že nie je úplne jasné, kto má na vypočúvanie obeť odviezť a sprevádzať ju.Diskusia o potrebe špecializácie v rámci Policajného zboru sa konala v súvislosti s plnením úloh Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím. Jej gestorom je Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS), ktoré je organizačným útvarom ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. O aktualizácii Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím bude NKS hovoriť 18. júna na výbore pre deti a mládež.K problematike detských obetí násilia v trestnom konaní zorganizovalo občianske združenie Náruč – Pomoc deťom v kríze stretnutia už v októbri 2018 a v apríli.