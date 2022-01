Patakyovú znepokojuje prirovnávanie holokaustu k pandemickým opatreniam, vyzvala na budovanie tolerantnejšej spoločnosti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.1.2022 (Webnoviny.sk) - Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová so znepokojením sleduje tendencie porovnávať v dnešnej dobe holokaust s pandemickými opatreniami. Skonštatovala to na sociálnej sieti pri príležitosti štvrtkového výročia oslobodenia najväčšieho nacistického koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau.„O to viac zdôrazňujeme potrebu vysvetľovať udalosti holokaustu pravdivo," uviedla. Zároveň pripomenula, že počas holokaustu boli medzi miliónmi poslanými na smrť aj naši spoluobčania. „Židia, Židovky, Rómovia, Rómky či ľudia patriaci k ďalším menšinám. Preživších je medzi nami každým rokom menej a dôležitosť pripomínať si hrôzy druhej svetovej vojny o to viac stúpa," zdôraznila Patakyová.Ombudsmanka zároveň pripomenula, že v súčasnosti silnejú hlasy, ktoré udalosti holokaustu spochybňujú a ich pôvodcov, verejne či skryto, obhajujú. Takéto tendencie je podľa Patakyovej potrebné odsúdiť, pretože sú nebezpečné pre spoločnosť. „Nech je ochrana ľudských práv mementom tragédie holokaustu a nech nás pamiatka obetí holokaustu motivuje k budovaniu tolerantnejšej a otvorenejšej spoločnosti voči všetkým jej členom a členkám, bez ohľadu na národnosť, vierovyznanie, farbu pokožky alebo sexuálnu orientáciu," dodala Patakyová.Dňa 27. januára 1945 bol oslobodený nacistický koncentračný tábor Auschwitz – Birkenau. V roku 2005 bol 27. január vyhlásený Organizáciou Spojených národov za deň, keď si svet pripomína obete holokaustu.