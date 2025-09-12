|
Piatok 12.9.2025
Meniny má Mária
Denník - Správy
12. septembra 2025
Pätina Čechov by za premiérku prijala šéfku komunistov
Tagy: Prieskum voľby v Česku
Celkovo 44 percent Čechov by si za nového premiéra želalo Andreja Babiša a 36 percent oslovených by sa uspokojilo aj s niekým iným z jeho hnutia ANO. Vyplýva z prieskumu ...
12.9.2025 (SITA.sk) - Celkovo 44 percent Čechov by si za nového premiéra želalo Andreja Babiša a 36 percent oslovených by sa uspokojilo aj s niekým iným z jeho hnutia ANO. Vyplýva z prieskumu agentúry Median, informuje web TN.cz.
„Andreja Babiša by si za premiéra prialo aj 74 percent voličov SPD a 64 percent voličov hnutia Stačilo!, nejde tak len o sympatizantov hnutia ANO," uviedol výskumník agentúry Median Vojtěch Dufek.
O súčasného predsedu vlády Petra Fialu (ODS) veľký záujem nie je. Jeho zotrvanie v premiérskom kresle si praje iba 22 percent respondentov. Fialu v prieskume predbehol šéf krajne pravicovej SPD Tomio Okamura s 24 percentami a predseda vládneho hnutia STAN Vít Rakúšan s 25 percentami. Pätina Čechov by ako predsedníčku vlády prijala aj líderku Komunistickej strany Čiech a Moravy Kateřinu Konečnú.
Prieskum agentúra Median uskutočnila od 3. do 5. septembra na vzorke 1 004 respondentov.
Zdroj: SITA.sk - Pätina Čechov by za premiérku prijala šéfku komunistov © SITA Všetky práva vyhradené.
