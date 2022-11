Pätina detí nemá problém kúpiť si tabakové výrobky. V ktorých prevádzkach kontroly odhalili najviac porušení?

Na veku záleží

15.11.2022 (Webnoviny.sk) - Pätina detí nemá problém kúpiť si tabakové výrobky. Ukázala to celoslovenská kontrola Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) realizovaná od 15. augusta do 9. septembra tohto roka. V 131 prípadoch zo 604 kontrol došlo k porušeniu zákazu predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov. Išlo o 21,69 percenta prípadov.Vo viac než 88 percentách prípadov boli tabakové výrobky predané mladistvým od pätnásť rokov veku, avšak v 11,45 percenta prípadov sa k takýmto výrobkom dostali aj maloletí vo veku od 11 do 14 rokov.Najviac porušení bolo zistených v Trnavskom, najmenej v Žilinskom kraji. Kontrola bola realizovaná v spolupráci s iniciatívou Na veku záleží. Na tlačovej besede to uviedla Ingrid Valachová z Odboru ochrany spotrebiteľa a trhového dohľadu SOI.Počas kontrolnej akcie boli figuranti rozdelení na dve vekové skupiny, od 11 do 14 rokov a 15 až 17 rokov. Počas mystery shoppingov sa usilovali pod dozorom kontrolórov kúpiť si cigarety. Kontrolované boli rôzne typy prevádzok, od trafík a novinových stánkov v exteriéri, ale aj vo vnútri nákupných centier, cez čerpacie stanice, až po pohostinstvá a predajne potravín.Temer 54 percent kontrol sa uskutočnilo v prevádzkach, kde je predaj tabakových výrobkov v porovnaní s inými tovarmi menšinový. V novinových stánkoch a trafikách bolo uskutočnených viac než 31 percent kontrol a na čerpacích staniciach necelých 15 percent kontrol.Najlepšie výsledky dosiahli prevádzky, ktoré sa zameriavajú na predaj tabakových výrobkov a súvisiaceho tovaru, teda trafiky a novinové stánky.Porušenia zákazu boli zistené v 6,5 percenta prípadov pri trafikách umiestnených v interiéri, v exteriéri išlo o čosi vyše 15 percent.V temer 23 percentách prípadov chybovali čerpacie stanice. Tabakové výroby si osoby mladšie ako 18 rokov najčastejšie dokázali kúpiť v pohostinstvách či potravinách. K porušeniu zákazu došlo v 84 prípadoch z 325, teda necelých 26 percentách prípadov.Kontroly SOI poukázali aj na možnosti, ako zlepšiť prevenciu u obchodníkov. Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) , ktorá je tiež partnerom iniciatívy Na veku záleží, pristúpi ku konkrétnym krokom za účelom lepšieho uplatňovania práv a povinností pri predaji tabakových výrobkov.„Naši členovia podporujú všetky aktivity zamerané na prevenciu predaja cigariet deťom a mladistvým. Majú v tejto oblasti prísne interné pravidlá, ale výsledky kontrol SOI sú signálom, na čo sa majú zamerať pri príprave a preškoľovaní svojich zamestnancov,“ povedal predseda SAMO Martin Krajčovič. Obchodné reťazce, ktoré sú združené v SAMO, a ktoré ponúkajú aj tabakové výrobky, plánujú intenzívnejšie školiť svojich zamestnancov, a tiež sa chcú viac sústrediť na sezónnych pracovníkov a brigádnikov. Chcú realizovať aj vlastné interné kontroly dodržiavania zákona.V predajniach by mali byť aj výraznejšie označenia zákazu predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov a reťazce distribuujú aj pomôcky na prepočet dosiahnutia oprávneného veku na predaj tabakových výrobkov.