Pätina firiem na Slovensku ešte nepodala daňové priznanie, najpoctivejší sú v dvoch krajoch

Posledný termín bol 2. novembra

Najviac išlo o firmy z finančného sektora

15.12.2020 (Webnoviny.sk) - Daňové priznanie za minulý rok stále nepodala pätina firiem. Od povinnej lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019, ktorá sa skončila 2. novembra tohto roka, pritom uplynul viac ako mesiac.V tlačovej správe na to upozorňuje poradenská spoločnosť Bisnode , ktorá má k dispozícii rozsiahlu databázu finančných výkazov a platobných informácií o firmách na Slovensku.Vzhľadom na koronakrízu si mohli podnikatelia a firmy na Slovensku odložiť podanie daňového priznania za rok 2019 až do konca októbra tohto roka. Keďže 31. október v tomto roku pripadol na sobotu, posledným termínom na podanie daňového priznania za vlaňajšok bol pondelok 2. novembra."Kým pár týždňov pred koncom lehoty na odovzdanie daňového priznania z príjmov za rok 2019 si túto svoju povinnosť nesplnila takmer polovica podnikateľov, do dnešného dňa tak neurobilo až 23 percent spoločností podnikajúcich na Slovensku," tvrdí spoločnosť Bisnode.Ide celkovo o 2 010 akciových spoločností, čo predstavuje 26,6 percent firiem, a 64 090 spoločností s ručením obmedzeným, čo je 22,7 percenta z celkového počtu eseročiek na Slovensku."Najviac firiem je z Bratislavského kraja (27 %), Nitrianskeho kraja (25 %) a Trnavského kraja (23 %). Naopak, najpoctivejší podnikatelia, ktorí si svoju povinnosť splnili, sídlia v Trenčianskom a Žilinskom kraji (zhodne po 15 %),“ uviedla analytička Bisnode Petra Štěpánová.Najväčší pomer spoločností, ktoré neodovzdali svoje daňové priznanie do 2. novembra tohto roka, pochádza z oblasti činnosti trustov, fondov a ostatných finančných subjektov (86 %), sprostredkovania obchodu a veľkoobchodného zastúpenia s nábytkom a železiarskym tovarom (65 %) a maloobchodu s nábytkom, svietidlami a ostatnými výrobkami pre domácnosť (51 %).