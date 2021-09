Päťnásobného olympijského medailistu Kellera uznali za vinného z útoku na washingtonský Kapitol

Napadol pracovníkov budovy

Zákaz stýkania sa s deťmi

30.9.2021 (Webnoviny.sk) - Päťnásobného olympijského medailistu v plávaní Američana Kleteho Kellera súd uznal vinným z januárového útoku na sídlo amerického Kongresu - vo washingtonskom Kapitole. Aktuálne 39-ročnému Kellerovi hrozí trest odňatia slobody na 21 až 27 mesiacov.Ide o pomerne nízku sadzbu, keďže niekdajší športovec pristúpil na dohodu o vine a treste a napokon spolupracoval s úradmi. V opačnom prípade by mu hrozilo až 20 rokov za mrežami.Videozáznamy odhalili, že aj niekdajší plavec Klete Keller sa podieľal na násilnom vniknutí do priestorov vládnej budovy, počas ktorého zahynulo päť osôb. Počas incidentu mal na sebe bundu amerického olympijského tímu. Keller reprezentoval USA na OH v rokoch 2000, 2004 a 2008, na jeho konte spod piatich kruhov sú dve zlaté, dve strieborné a jedna bronzová medaila.V stredu 6. januára 2021 tisíce priaznivcov dosluhujúceho prezidenta Donalda Trumpa vniklo do priestorov Kapitolu, v ktorom zasadali jeho obe komory a mali formálne potvrdiť víťazstvo Joea Bidena v minuloročných prezidentských voľbách. Medzi výtržníkmi bol aj bývalý plavec a pred súdom sa priznal, že preniknutím do Kapitolu sa snažil zabrániť uvedenému procesu.Počas neho však napadol pracovníkov budovy, ktorí sa ho snažili dostať von z jej priestorov. Kričal tiež rôzne heslá nevhodné na adresu politikov Nancy Pelosiovej či Chuck Schumerova. A priznal sa tiež k tomu, že po odchode z Kapitolu sa zbavil nielen bundy, ale aj mobilného telefónu a dátovej karty s fotografiami a videami, ktoré vo vládnej budove spravil.Rodák z Las Vegas sa v minulosti v podcaste Olympijského kanála sťažoval, že napriek úspechom na športovom poli je teraz len chudobným zamestnancom a prezentoval pocit, že je v tomto smere nedocenený.Agentúra AP pripomenula, že Keller mal problémy aj v osobnom živote a po rozvode býval desať mesiacov v aute. Na základe verdiktu súdu sa tiež nemohol stýkať so svojimi deťmi. Vyzdvihol však pomoc rodiny pri snahe preniesť sa cez ťažké časy.