Pätnásti poslanci navrhujú odložiť hlasovanie o nedôvere vlády až na január, strana SaS to považuje za úsmevné

Chcú sa baviť o vláde Heger 2.0

Nikto si nedovolí ukradnúť ľuďom Vianoce

Odkaz pre SaS aj ďalších lídrov

Demokrati musia nájsť k sebe cestu

Sulík by od platformy očakával iný krok

9.12.2022 - Pätnásti poslanci parlamentu navrhujú odložiť hlasovanie o vyslovení nedôvery vlády na január a dovtedy rokovať so stranou Sloboda a Solidarita (SaS). Informovali o tom v piatok na tlačovej konferencii minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO), poslanci Občiansko-demokratickej platformy v rámci OĽaNO a nezaradení poslanci Martin Klus Ján Mičovský, ako aj poslanci Za ľudí Juraj Šeliga Vyzývajú všetkých demokratických poslancov, aby sa zjednotili, nedopustili pád ďalšej demokratickej vlády a zabránili katastrofickým scenárom.„Ja ako spravodajca navrhnem iný termín. Ak Richard Sulík (predseda SaS, pozn. SITA) hovorí, že nechce predčasné voľby - hoc nič iné z toho nevychádza, ak Heger padne - tak my sme pripravení byť mediátori a tlačiť na to, aby sa dohodli a aby vláda mohla pokračovať,“ povedal Šeliga.Demokratickí poslanci sa snažia podľa neho zabrániť návrhu mafie a s liberálmi sa chcú dohodnúť na tom, ako by mohla vláda Eduarda Hegera pokračovať.„Aj Richard Sulík povedal v rozprave, že je pripravený sa baviť o akejsi vláde Heger 2.0. Ale my si nemôžeme dovoliť položiť vládu, lebo potom už žiadna vláda Heger 2.0. nebude," podotkol Šeliga. Kristián Čekovský z Občiansko-demokratickej platformy OĽaNO verí, že „žiadny koaličný ani opozičný líder si nedovolí ukradnúť ľuďom Vianoce, pretože po páde vlády by nastal taký chaos, že to nikto nechce sledovať počas týchto sviatkov“.Hlasy poslancov, čo sú za pád vlády, a tých, čo chcú jej zachovanie, je veľmi vyrovnaný, upozornil. Podľa nezaradeného poslanca Martina Klusa by preloženie hlasovania na január vytvorilo priestor na to, aby sa mohli bližšie oboznámiť s tým, ako si to v SaS predstavujú, keďže v parlamente načrtli viaceré alternatívy.Upozornil na to, že najbližšie voľby môžu priniesť triumfálny návrat Smeru-SD Hlasu-DS, dokonca aj s ústavnou väčšinou, čomu treba zabrániť. Podľa neho treba upokojiť vášne a naštartovať diskusiu o tom, aké Slovensko si predstavujeme.Poslankyňa Jana Žitňanská zdôraznila, že je to odkaz najmä pre SaS, aby prišli rokovať, no vyzvať chcú aj lídrov demokratických strán.„Je to takisto odkaz pre našich lídrov, ktorí nesmú byť pasívni v tomto a chcem ich aj vyzvať, aby boli aktívnejší a aby jednotliví poslanci namiesto invektív v pléne vzájomne komunikovali, verejne sa neurážali, ale hľadali cestu naspäť k sebe,“ vyhlásila.Minister životného prostredia Ján Budaj podotkol, že zastupujú občanov, ktorí stoja za demokratickým Slovenskom. Demokrati podľa neho musia k sebe nájsť cestu späť, inak je otázna aj budúcnosť demokracie na Slovensku.„Od roku 2002 sa všetky vlády demokratov rozpadli a priniesli predčasnými voľbami k moci tú druhú stranu - tých, ktorí tu snovali mafiánsky štát. Musíme zatiahnuť havarijnú brzdu, lebo všetko, čo smerovalo k reformám a budúcnosti, bude deštruované a vysmiate,“ upozornil Budaj.Ako ďalej dodal, treba nájsť iné spôsoby spolupráce medzi demokratmi, ktoré nie sú „dostihmi v urážaní a v straníckej ješitnosti“.Strana SaS reagovala, že by od Občiansko-demokratickej platformy očakávala, že vyzve Igora Matoviča na odchod a na rekonštrukciu vlády, pretože odloženie hlasovania je odložením problému a nie jeho riešením.„Je úsmevné žiadať o odloženie hlasovania o dôvere vlády Eduarda Hegera. Opakovane počúvame o červených čiarach pána Budaja a Juraja Šeligu, avšak v realite ich viackrát popreli. Utorkové hlasovanie ukáže, kto podporuje túto vládu,“ uviedol v stanovisku šéf SaS Richard Sulík.Priestor na rokovanie bol podľa jeho slov od 6. júla, avšak doteraz nebol nikto z platformy schopný pomenovať, čo je najväčší problém tejto vlády. „Odmietame preto ďalej traumatizovať spoločnosť,“ uzavrel Sulík.