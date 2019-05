Pátracia akcia po nezvestnom 33-ročnom L. Zlevskom nemala úspech

Na ilustračnej snímke mestská časť Sásová v Banskej Bystrici. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Banská Bystrica 2. mája (TASR) – Rozsiahla pátracia akcia po nezvestnom 33-ročnom Ladislavovi Zlevskom z Banskej Bystrice vo štvrtok nepriniesla úspech. Muž je nezvestný od 18. apríla, kedy mal vo večerných hodinách odísť z domu a odvtedy sa domov nevrátil, nepodal o sebe ani žiadnu správu. Informuje o tom banskobystrická polícia na svojej facebookovej stránke.Na sociálnej sieti rodina, príbuzní a priatelia nezvestného muža vyzývali Banskobystričanov, aby im pomohli a vo štvrtok ráno sa zapojili do pátracej akcie na sídlisku Sásová. K dispozícii boli profesionálni záchranári i najbližší ľudia Ladislava. Ako uviedli, našiel sa jeho telefón, peňaženka i kľúče, ktoré vhodila neznáma osoba do jeho poštovej schránky.uvádza polícia.Ako policajti zopakovali, opätovne žiadajú občanov o pomoc a spoluprácu pri pátraní po Ladislavovi Zlevskom. Tých, ktorí by k jeho osobe vedeli poskytnúť akékoľvek bližšie informácie žiadajú, aby tak urobili na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru, alebo na známom telefónnom čísle 158. Kontaktovať ich môžu tiež prostredníctvom oficiálnej stránky polície Banskobystrického kraja na sociálnej sieti facebook: Polícia SR - Banskobystrický kraj.Nezvestný muž je vysoký približne 175 centimetrov, plnoštíhlej, svalnatej postavy, má modré oči a špinavé blond vlasy, respektíve oholenú hlavu. Na sebe mal pracovné montérky, dvojdielne bez trakov, tenisky bielej farby s označením Adidas. Má tetovanie na pravom ramene v tvare listu.