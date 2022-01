PÁTRACIA AKCIA: Stratili sa traja Poliaci, ktorí sa vybrali na Gerlach

Horskí záchranári pátrajú vo Vysokých Tatrách po trojici nezvestných poľských turistoch, ktorí sa v piatok (7. 1.) vybrali na Gerlachovský štít. "Napriek snahe všetkých záchranárov sa dnes nezvestné osoby nájsť nepodarilo a v pátraní sa bude naďalej pokračovať," informovala v sobotu večer Horská záchranná služba (HZS).





Tiesňovú linku HZS kontaktoval v piatok krátko pred polnocou ich kamarát, ktorý sa s nimi mal stretnúť večer po ich zostupe v Tatranskej Polianke. "Posledný telefonický kontakt s nimi mal medzi 10.00 a 11.00 h dopoludnia, keď mu povedali, že vystupujú Batizovskou próbou a že z dôvodu ťažkých podmienok by im to malo trvať dlhšie, ako mali naplánované, ale okolo 17.00 h by mohli byť dole. Keďže ani do polnoci k autu neprišli, telefóny im stále zvonili, ale ani jeden na telefonáty ani na SMS neodpovedal, požiadal o pomoc HZS," uviedli horskí záchranári.Trojica záchranárov ešte v noci vyšla Poliakov hľadať zo Sliezskeho domu pod Batizovskú próbu. Ani tam však nebolo turistov vidieť. Lokalizácia mobilných telefónov potvrdila, že sú stále v horách. Posádka leteckých záchranárov z Popradu v sobotu ráno preletela s dvoma záchranármi HZS nad oblasťou."O súčinnosť bola požiadaná aj Letka Ministerstva vnútra SR, ktorá po prílete vyzdvihla z heliportu ďalších štyroch horských záchranárov a opätovne prepátravali oblasť Gerlachovského štítu, a to z Batizovskej aj Velickej doliny," informovala HZS na svojej webstránke. Vo Velickej doline boli v rámci súčinnosti vysadení tiež poľskí horskí záchranári zo Zakopaného so zariadením na lokalizáciu telefónnych prístrojov. Nezvestné osoby sa zatiaľ nepodarilo nájsť.