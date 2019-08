Pátranie a záchranné práce po zrážke lodí si vyžiadali dva milióny eur

Vrak vyhliadkovej lode Hableány, archívna snímka. Foto: TASR Ladislav Vallach Foto: TASR Ladislav Vallach

Budapešť 30. augusta (TASR) - Maďarský rezort vnútra a ním riadené organizácie vynaložili až do vyzdvihnutia potopenej vyhliadkovej lode Hableány 11. júna na záchranné práce a pátranie po nezvestných vyše 664 miliónov forintov (2,01 milióna eur). Uviedol to v piatok denník Népszava.Podľa informácií ministerstva však uvedené údaje nie sú konečné, pretože pátranie po jednej nezvestnej ešte stále pokračuje a výdavky vznikli aj v iných rezortoch a štátnych organizáciách.Vyzdvihnutie potopenej lode koordinovala protiteroristická jednotka TEK, pričom sa do tejto záchrannej akcie zapojilo tisíc odborníkov z 35 maďarských civilných a policajných organizácií. Okrem nich sa na záchrannej akcii zúčastnili stovky zahraničných expertov vrátane profesionálnych potápačov.Bezpečnostné zložky nasadili všetky dostupné plavidlá, aby priebežne monitorovali 215-kilometrový úsek Dunaja i jeho záplavové územia.K celkovým nákladom súvisiacim s nehodou ešte podľa Népszavy bude potrebné prirátať nároky pozostalých i lodných spoločností na odškodnenie.Bilancia potopenia lode Hableány medzi piliermi Margitinho mosta na budapeštianskom úseku Dunaja po zrážke s výletnou loďou Viking Sigyn večer 29. mája je 27 mŕtvych vrátane dvojčlennej posádky.Z Dunaja sa po havárii podarilo zachrániť sedem Kórejčanov, po jednej nezvestnej kórejskej žene ešte stále pátrajú.