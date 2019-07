Pátranie po 76-ročnom Liptákovi pri obci Jalovec malo šťastný koniec

Ilustračná snímka. Foto: TASR KR PZ v Bratislave Foto: TASR KR PZ v Bratislave

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jalovec 22. júla (TASR) – Nezvestného 76-ročného Liptáka hľadali v pondelok s jeho príbuznými štyria horskí záchranári a dva služobné psy. Muž mal v nedeľu (21.7.) popoludní odísť z domu, no nevrátil sa ani do nasledujúceho dňa, a jeho auto sa našlo v oblasti Laništia pri obci Jalovec. Pátranie malo napokon šťastný koniec, muža našli živého v lese.Podľa informácií z oficiálnej webovej stránky horských záchranárov bol muž pri vedomí, no trpel hypoglykémiou. Záchranári mu na mieste podali intravenóznu liečbu a poskytli prednemocničnú zdravotnú starostlivosť. Po nabalení do vákuového matraca ho transportovali k vozidlu Rýchlej zdravotnej pomoci a odovzdali posádke.doplnili horskí záchranári.