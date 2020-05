Pátranie po unesenom chlapcovi bolo nakoniec úspešné, s rodičmi sa opäť stretol po 32 rokoch (video)

Rodičia po synovi pátrali dlhé roky

Mužovi spravili test DNA

19.5.2020 (Webnoviny.sk) - Čínski rodičia, ktorým v roku 1988 uniesli v hoteli syna, sa s ním po 32 rokoch opäť stretli. V tom čase dvojročný Mao Jin sa stal obeťou únosu, keď sa jeho otec na ceste zo škôlky zastavil v lobby jedného z hotelov, aby dal synovi vodu, pretože bol smädný. Stačila však chvíľka nepozornosti a chlapec bol preč. Únos sa odohral v meste Sien v provincii Šen-si.Rodina po chlapcovi roky pátrala v meste aj v iných provinciách, pričom rozvešala viac než 100-tisíc plagátov. Matka Li Ťing-č' dokonca prestala pracovať, aby sa mohla naplno venovať hľadaniu, so žiadosťou o pomoc sa objavila aj vo viacerých čínskych televíziách.Od roku 2007 sa pridala ako dobrovoľníčka ku skupine, ktorá pomáhala iným rodičom nájsť stratené deti. Podľa štátnych médií pomohla 29 deťom sa opätovne stretnúť so svojimi rodinami. Jej samej sa však napriek početným indíciám dlhé roky nedarilo.V apríli dostala polícia tip na rodinu z provincie S'-čchuan na juhozápade Číny, asi tisíc kilometrov od Sienu, ktorá si pred rokmi adoptovala chlapca. Dnes 34-ročnému mužovi urobili test DNA, ktorý dokázal, že je to skutočne hľadaný Mao Jin.Polícia zistila, že ho obchodníci s deťmi predali miestnemu bezdetnému páru za 6 000 jüanov (770 eur).Únosy a obchodovanie s deťmi sú v Číne dlhoročným problémom. Únos Mao Jina z roku 1988 je naďalej predmetom vyšetrovania.