PÁTRANIE: Záchranári sa snažia vyslobodiť mužov z tatranskej jaskyne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 20. augusta (TASR) - Poľskí záchranári pokračujú aj v utorok v úsilí o vyslobodenie dvoch jaskyniarov, ktorí sú od soboty uväznení v jaskyni v Západných Tatrách. S mužmi sa im však dosiaľ nepodarilo nadviazať kontakt, informuje agentúra DPA.Záchranári použili ešte v pondelok večer malé množstvo výbušnín, aby rozšírili jaskynné chodby. Vďaka tomu sa im podarilo dostať sa o niekoľko metrov hlbšie do jaskyne a priblížiť sa k miestu, kde sa pravdepodobne jaskyniari nachádzajú, uviedli miestne médiá.povedal v utorok ráno médiám veliteľ tímu záchranárov Jan Kryzstof.Záchranári pracujú v úzkych a vlhkých jaskynných chodbách, kde priemerná teplota dosahuje okolo 3-5 stupňov Celzia. Z dôvodu týchto náročných podmienok ich tam môže byť len obmedzený počet. Obávajú sa pritom o životy uviaznutých jaskyniarov, a to najmä z dôvodu ich možného podchladenia.Agentúra DPA píše, že do utorňajšieho obeda bolo v jaskyni sedem záchranárov, pričom neskôr sa k nim mala pripojiť ďalšia skupina.Dvaja jaskyniari uviazli v sobotu v hĺbke približne 500 metrov pod úrovňou vstupu do Veľkej snežnej jaskyne (Jaskinia Wielka Sniežna) po náhlom zatopení jednej z chodieb v dôsledku nedávnych dažďov. Štyrom ďalším jaskyniarom sa podarilo z jaskyne uniknúť a následne upovedomiť záchranárov.Zmienená jaskyňa, ktorá je najdlhšou a zároveň najhlbšou v Tatrách, sa nachádza pri hraniciach so Slovenskom a má celkovú dĺžku 24 kilometrov. Na pomoc uviaznutým jaskyniarom prišli aj experti zo Slovenska.