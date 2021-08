Patria a CSM podpísali memorandum o porozumení

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.8.2021 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Patria a slovenská strojárska spoločnosť CSM Industry podpísali memorandum o porozumení týkajúce sa tendra na dodávku bojových obrnených vozidiel 8x8. Dohoda zahŕňa spoluprácu pri dodávkach a predaji osemkolesových obrnených transportérov, nakoľko výrobné kapacity spoločnosti CSM Industry spĺňajú požiadavky obranného priemyslu a tohto projektu. Spolupráca oboch spoločností prinesie v budúcnosti nové pracovné miesta a tiež možnosti praktického vzdelávania pre študentov stredných a vysokých škôl."Radi by sme prispeli k rozvoju strojárskeho a obranného priemyslu na Slovensku, ktorý má v tejto krajine dlhoročnú tradíciu. Chceme hľadať spoločné príležitosti a podporiť tento segment našimi skúsenosťami a inováciami. Rozvojom výrobnej siete na Slovensku v súvislosti s projektom osemkolesových obrnených vozidiel Patria zároveň vytvorí v slovenskom priemysle nové pracovné miesta," hovorí, prezident Land business unit spoločnosti Patria."CSM reprezentuje tradičný slovenský strojársky priemysel od roku 1967 a partnerstvo s Patriou prináša kombináciu tradičných hodnôt a nového technologického pokroku z Fínska. Sme radi, že môžeme spoločne vykročiť na novú cestu, ktorá prinesie nové príležitosti pre región s vysokou nezamestnanosťou a tiež rozvoj zručností pre budúce generácie," hovorí, generálny riaditeľ CSM Industry.Obe strany veria, že spolupráca na projekte 8x8 otvorí aj možnosti partnerstva pri ďalších projektoch a umožní získavanie skúseností, kvalifikovanej pracovnej sily a ďalší rozvoj oboch spoločností.je medzinárodný poskytovateľ služieb v oblasti obrany, bezpečnosti a podpory životného cyklu leteckej dopravy, výcviku pilotov a technologických riešení. Spoločnosť poskytuje svojim zákazníkom z oblasti letectva a armády dostupnosť vybavenia, nepretržitý rozvoj výkonnosti, ako aj vybrané produkty a služby v oblasti spravodajstva, sledovania a systémov riadenia. Poslaním spoločnosti Patria je byť pre zákazníkov dôveryhodným partnerom za každých okolností a víziou je byť hlavným partnerom pre kritické operácie na zemi, na mori a vo vzduchu. Spoločnosť má niekoľko pobočiek vrátane Fínska, Švédska, Nórska, Belgicka, Estónska a Španielska a spolu zamestnáva 3 000 odborníkov. Patria je vo vlastníctve fínskeho štátu (50,1 %) a nórskej spoločnosti Kongsberg Defence & Aerospace AS (49,9 %). Patria vlastní 50 % nórskej spoločnosti Nammo a tieto tri spoločnosti spolu tvoria popredné severské obranné partnerstvo.je slovenská strojárska spoločnosť, ktorá nadviazala na 50-ročnú históriu výroby strojárskych a stavebných mechanizmov v Tisovci. Spoločnosť je výrobcom UDS strojov, ale zameriava sa aj na ich predaj, servis a príslušenstvo. Orientuje sa tiež na kooperačnú výrobu zváraných dielcov. Výrobky spoločnosti smerujú na trhy krajín V4 (do Českej republiky, Poľska, Maďarska) a ďalších krajín východnej Európy.Informačný servis